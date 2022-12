Museo della Padova Ebraica, gli eventi di dicembre

Prezzo non disponibile

Di seguito gli appuntamenti al Museo della Padova Ebraica previsti per il mese di dicembre.

NON C'E' FUTURO SENZA MEMORIA

domenica 4 dicembre 2022 ore 17

Memoria della deportazione degli ebrei di Padova

Marcia da Palazzo Moroni verso il Ghetto





IDENTITA' IN DIALOGO

martedì 6 -13 e 20 dicembre 2022 ore 18

un laboratorio per porsi domande sul concetto di identità e allo stesso tempo raccontarsi e ascoltare







Prenota la tua partecipazione a: museo@padovaebraica.it tel. 049661267

Fino al 31 DICEMBRE 2022

esposizione temporanea di diplomi di laurea,

testi e documenti riguardanti gli studenti ebrei di medicina tra il XVI e il XVIII sec.

A dicembre si terranno due conferenze riguardanti la medicina e gli ebrei medici in Padova, fino alle espulsioni del 1938:



MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE ORE 18

Gli studenti non Cattolici all’Università di Padova

“Il diploma di Dottore in Medicina concesso dall’Università di Padova a William Harvey, 5 aprile 1602”

Gaetano Thiene, Professore emerito di Patologia, Università di Padova.



MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE ORE 17:00

Le leggi Razziali all’Università di Padova

“Le leggi razziali e la sostituzione degli insegnanti ebrei all’Università di Padova”, Giulia Simone, docente di storia Contemporanea, Università di Padova.

“I casi di Terni e Dalla Volta”, Gaetano Thiene, Professore Emerito di Patologia, Università di Padova.

LUNEDÌ 26 DICEMBRE ALLE ORE 11:00 O ALLE ORE 16:00

CHANUKKAH: “FESTA DELLE LUCI”

VISITA GUIDATA

Una bellissima esperienza da vivere a tutte le età, un percorso che ti condurrà alla scoperta delle tradizioni ebraiche e in particolare della “Festa delle Luci”: Chanukka.

Lo scenario sarà molto suggestivo e immersi tra ???????, ????? ? ?????, potrete conoscere le vicende del popolo ebreo e i molti significati di questa festa particolarmente sentita.

INFO E PRENOTAZIONI

049 661267 (dal lunedì al giovedì e la domenica dalle 9 alle 16)

museo@padovaebraica.it

compila ed invia il modulo all’interno del nostro sito.

---

