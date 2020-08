Domenica 30 agosto naviga con noi nella storia! Dal Museo Sanpaolo di Monselice al Museo dei Barcari di Battaglia Terme…in barca! Un appuntamento organizzato con la direzione tecnica di Delta Tour Navigazione Turistica, in collaborazione con Antiche vie di Navigazione, il Museo Sanpaolo di Monselice e il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme. Visiterai il Museo Sanpaolo di Monselice dopo una buona colazione in compagnia. Navigherai sulle acque del Canale Bisatto-Battaglia da Monselice a Battaglia Terme, ammirando lo splendido panorama dei Colli Euganei.

Attraverserai la suggestiva conca di navigazione (con un salto d’acqua di oltre 7 metri!) e visiterai il borgo fluviale di Battaglia Terme e il Museo dei Barcari. Non mancherà l’aperitivo finale per concludere il tour con un brindisi! Avrai l’opportunità di scoprire il Museo Sanpaolo, il Museo della Città di Monselice, che racconta i 7.000 anni di storia della cittadina euganea e comprende al suo interno l’area archeologica della chiesa altomedievale di San Paolo. Inoltre potrai immergerti negli oltre 3.000 reperti esposti al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, che racconta la storia dei barcari e dei grandi burci (barche tradizionali in legno) che venivano utilizzati per il trasporto delle merci, con aneddoti e fatiche della vita di bordo. Potrai vivere una giornata di cultura e relax in barca, navigando sulle tranquille acque del Canale Bisatto-Battaglia, con la guida a bordo che ti farà conoscere il meraviglioso territorio dei Colli Euganei.

Il programma

Ore 7.45 ritrovo in Via 28 aprile 1945 – Monselice, al Museo San Paolo.

Ore 8 colazione e visita guidata.

Ore 9.15 imbarco e navigazione.

Ore 10.30 sbarco e visita guidata al Museo della Navigazione Fluviale, a Battaglia Terme.

Ore 11.30 imbarco per il rientro a Monselice con aperitivo in barca.

Ore 13 sbarco a Monselice.

DETTAGLI: Il programma può subire modifiche o cancellazione, a insindacabile valutazione del Comandante, qualora non vi siano le condizioni per poter navigare come previsto. Tutti gli aggiornamenti sul sito www.museonavigazione.eu In caso di maltempo il programma sarà svolto comunque. L’escursione si svolgerà secondo le modalità previste dai decreti e dalle ordinanze emanate per l’emergenza Covid-19.

COSTO: 30 euro adulto 25 euro bambino 3-6 anni gratis bambino 0-2 anni La quota comprende: gli ingressi ai Musei, le visite guidate, l’accompagnamento, il tour in barca, colazione e aperitivo.

POSTI LIMITATI: L’escursione verrà attivata con min 10 – max 30 pax.

PRENOTAZIONI: La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 12 del giorno precedente l’escursione tramite: e-mail: lapisarcheologia@gmail.com Cell/whatsapp/sms +39 389 0235910.

PAGAMENTO: Il pagamento può avvenire a mezzo BONIFICO BANCARIO, una volta concordata la prenotazione con lo staff. La ricevuta del pagamento deve essere inviata all’indirizzo lapisarcheologia@gmail.com.

Di seguito le coordinate barcarie: intestazione: LAPIS – ARCHEOLOGIA, STORIA, ARTE, RICERCA ONLUS causale: “data escursione, Nome e Cognome” banca: UniCredit iban: IT80T0200812100000103898340 Paese: IT CIN/EU: 80 CIN/IT: T ABI: 02008 CAB: 12100 Numero C/C: 00000103898340 BIC/SWIFT: UNCRITM1920. Il pagamento IN LOCO deve essere effettuato al Museo Sanpaolo di Monselice (Via 28 aprile 1945) sabato e domenica durante gli orari di apertura o lunedì e giovedì mattina.