“Museums Week”, incontri multidisciplinari e visite guidate gratuite per tutti

In occasione dell’International Museum Day, in programma il prossimo 18 maggio, il Progetto MemO organizza in collaborazione con il Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte una serie di incontri multidisciplinari e visite guidate tematiche tesi a indagare presente e futuro dei musei in una società in continua trasformazione.

Lunedì 16 maggio

La “Museums Week”, ideata da Monica Salvadori e Luca Zamparo, prende il via a Palazzo Liviano lunedì 16 maggio alle 17.30 con un incontro aperto a tutta la cittadinanza sul tema dei musei e le sfide della contemporaneità, tra sostenibilità, innovazione e accessibilità. Interviene Massimiliano Zane, progettista culturale e consulente strategico per la valorizzazione del patrimonio culturale, parte della Expert of Management List of REA della Commissione Europea e membro del Comitato Scientifico delle Gallerie dell’Accademia di Venezia.

Mercoledì 18 maggio

Mercoledì 18 maggio, sempre alle 17.30, è la volta di Michele Da Rold, imprenditore e ideatore del Summit del Museo Italiano, sorprendente esperienza formativa online che edizione dopo edizione ha riunito intorno a sé un numero crescente di professionisti, studiosi e appassionati del mondo museale: a lui il compito di accompagnare il pubblico a scoprire le nuove frontiere della digital transformation per le istituzioni museali e gli strumenti utili a rafforzare il dialogo con i visitatori.

Venerdì 20 maggio

Il ciclo di incontri si conclude venerdì 20 maggio con un intervento votato a declinare il tema dell’accessibilità e dell’inclusione nel contesto museale: quali sfide e quali soluzioni sono agibili per garantire che il museo sia veramente di tutti e per tutti? Dalle 17.30 Monica Salvadori, Monica Baggio e Luca Zamparo del Dipartimento dei Beni Culturali discutono una serie di best practices a partire dall’esperienza di “Argilla. Storie di vasi”, il nuovo allestimento della collezione di ceramiche attiche e magnogreche della collezione Intesa Sanpaolo da loro stessi curato alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, con una particolare attenzione ai diversi tipi di pubblici e una decisa finalità didattica.

Ogni incontro una visita

A ciascuno dei tre appuntamenti si affiancano le proposte di visite guidate tematiche alle collezioni del Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte, appositamente ideate dalla conservatrice Alessandra Menegazzi per permettere a tutti di sperimentare in prima persona alcune delle soluzioni di accessibilità e sostenibilità discusse dagli esperti.

Dove

Le visite guidate si svolgono direttamente al il Museo, al terzo piano di Palazzo Liviano (Padova, piazza Capitaniato 7), mentre gli incontri si svolgono in Sala Sartori. La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita, su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Sempre previa registrazione è possibile seguire le conferenze anche online in modalità webinar.

Prenotazioni

Per partecipare alle visite guidate: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-museums-week-visite-guidate-tematiche-323927966267

Per partecipare agli appuntamenti in presenza: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-museums-week-conferenze-324015317537

Per seguire gli incontri via Zoom: https://unipd.link/museumsweek

***

Programma degli incontri

Lunedì 16 maggio

ore 15 e ore 16.15, al Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte: visita guidata tematica Ritratto antico e accessibilità: un percorso, a cura di Alessandra Menegazzi, conservatrice del Museo

ore 17.30, in Sala Sartori di Palazzo Liviano: incontro I musei e le sfide della contemporaneità: sostenibilità, innovazione e accessibilità, con Massimiliano Zane, progettista culturale

Mercoledì 18 maggio

ore 15 e ore 16.15, al Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte: visita guidata tematica Suoni dall'antico: il digitale per il recupero di strumenti antichi, a cura di Alessandra Menegazzi, conservatrice del Museo, e Antonio Rodà, Centro di Sonologia Computazionale

ore 17.30, in Sala Sartori di Palazzo Liviano: incontro La digital transformation per le istituzioni museali, con Michele Da Rold, Larin Group, esperto di gestione e innovazione museale

Venerdì 20 maggio

ore 15 e ore 16.15, al Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte: visita guidata tematica Il Museo per tutti: oltre il "MuseoAgibile", a cura di Alessandra Menegazzi, conservatrice del Museo

ore 17.30, in Sala Sartori di Palazzo Liviano: incontro Accessibilità e inclusione alle Gallerie d'Italia: l’esperienza di “Argilla. Storie di vasi”, con i curatori Monica Salvadori, Monica Baggio e Luca Zamparo

***

IMD 2022 – “The Power of Museums”

La Giornata Internazionale dei Musei, istituita dall’International Council of Museums (ICOM) nel 1977, nasce per sviluppare una consapevolezza del ruolo dei musei nello sviluppo della società. L’edizione 2022, dedicata al tema “The Power of Museums”, vuole esplorare il potenziale dei musei per realizzare un cambiamento positivo nelle comunità attraverso tre diversi focus: il potere di innovare in materia di digitalizzazione e accessibilità, il potere di raggiungere la sostenibilità, il potere di costruire comunità attraverso l’educazione.

In questo contesto si inserisce la prima “Museums Weeks” promossa dal Progetto MemO, progetto di eccellenza sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, grazie al sostegno dell’Ateneo (attraverso il bando “Progetti innovativi degli studenti – 2021”) e alla collaborazione del Centro d’Ateneo per i Musei e del Coordinamento Triveneto di ICOM Italia.