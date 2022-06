Sei appuntamenti, uno ogni due settimane: la musica anni '80,' 90 e 2000 torna a Montegrotto con «La Macchina del Tempo»

Dopo il grande successo dell'estate scorsa, ritorna a Montegrotto Terme la kermesse musicale de «La Macchina del Tempo» organizzata dal Comune di Montegrotto Terme in collaborazione con Michele Siviero di Urania corporation e Luca Pizzamano della Flash Dance Academy. Dal 24 giugno al 27 agosto, sei appuntamenti, uno ogni due settimane, avranno per protagonisti gli artisti degli anni '80,' 90 e 2000 e le migliori cover band del panorama nazionale e animeranno piazza Carmignoto, corso Terme, piazza Primo Maggio, viale Stazione e piazza Roma.

Musica e collaborazione

«Grande musica e collaborazione con i pubblici esercizi - afferma l’assessora alle Manifestazioni turistiche Laura Zanotto - è una formula che si è già dimostrata vincente negli anni scorsi e per questo abbiamo deciso di riproporla. Questo format ha il pregio di portare molte persone, turisti e non, nel nostro centro cittadino».

La serata inaugurale

Gli special guest di questa edizione saranno sette: la serata inaugurale, venerdì 24 giugno avrà per protagonisti con Papa Winnie e Scotch, il 13 agosto arriveranno le regine della dance 90's e 2000's Neja, Nathalie from Soundlovers e Melody aka Lady Violet, e si chiuderà alla grande il 27 agosto con due icone che hanno fatto la storia della dance italianae non solo: Ivana Spagna e Johnson Righeira con un cameo iniziale di Klamore.

I protagonisti

Ad arricchire questa manifestazione ci saranno inoltre gli Evolution 80, la band ufficiale degli artisti degli anni '80 e '90, le cover band dei Duran Duran (Duran Duranies) e Spandau Ballet (Communication) in un’emozionante testa a testa in un'unica serata, direttamente dal programma di Carlo Conti "Tale e Quale Show" gli AbbaShow ed in fine i Tributo Italiano, una delle più apprezzate band di sole cover di musica italiana.

Quest'anno ad impreziosire alcune date anche le coreografie di Giorgia Chiurato e il suo corpo di ballo Jam Session crew che daranno il loro contributo coreografico e animeranno le piazze assieme agli artisti.

Gli esercizi

Protagonisti della manifestazione anche tutti i pubblici esercizi delle zone interessate che amplieranno i plateatici per le serate evento, dando modo al pubblico di poter cenare o consumare ottimi cocktails, aperitivi o gelati stando comodamente seduti e godersi lo spettacolo.

