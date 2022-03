Evento benefico: “Due tracce per la pace”, i dj suonano a favore per l'Ucraina ai giardini dell'Arena

Un evento gratuito di musica elettronica e solidarietà nella splendida cornice dei giardini dell’Arena di Padova. Si chiama “Due tracce per la pace” e vedrà come protagonisti diversi DJ, che si alterneranno alla consolle per intrattenere il pubblico e dare una dimostrazione concreta di come la musica possa essere un mezzo attivo per aiutare gli altri. In questo caso si tratta dei bambini ucraini, vittime della recente guerra.

Come partecipare come dj

Dalle 17 alle 21 di domenica 27 marzo, qualsiasi dj si potrà esibire, in base alla disponibilità e previa iscrizione via mail (info.gospodars@gmail.com), o presentandosi direttamente il giorno dell'evento.

Dalle 21 il palco si scalderà con i DJ più famosi, locali e nazionali, per un momento di musica davvero indimenticabile.

La regola per tutti, come già dice il titolo dell’evento, è di suonare a rotazione due tracce, mixando la propria musica con quella del DJ precedente, creando così un flusso continuo di note elettroniche.

L’evento è gratuito, ma chi vorrà donare potrà farlo utilizzando i corner dedicati. Durante tutta la durata dell'evento il pubblico potrà usufruire del servizio bar presente nel parco.

Sarà inoltre possibile acquistare una compilation in digitale in cui saranno incluse tracce inedite dei DJ che hanno aderito all'iniziativa.

Per chi non potrà partecipare all'evento e vorrà comunque dare il proprio contributo, sarà possibile effettuare una donazione a questo link dal 23 marzo in poi:

https://www.duetracceperlapace.org/

L'intero ricavato verrà devoluto al progetto Veneto per l'Ucraina

L’evento avrà luogo con qualsiasi condizione meteo.

Per info

info.gospodars@gmail.com

380 7471210

Info web

https://duetracceperlapace.org/

https://www.facebook.com/events/700619264304306

Foto articolo da evento Facebook