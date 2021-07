"La musica incontra il cinema - omaggio a Morricone e non solo", concerto all'arena del Piccolo teatro

Venerdì 23 luglio alle ore 21.30, l'Arena estiva del Piccolo Teatro di via Asolo (in zona Paltana) per la rassegna "Sotto le stelle della musica" organizzata in collaborazione con il Comune di Padova ospita il Venice Casanova Ensemble diretto dal m° Tino Carollo con la partecipazione straordinaria di Chiara Luppi, per il concerto "La musica incontra il cinema - omaggio a Morricone e non solo".

Saranno interpretati da un fantastico e rinomato ensemble

Special Guest: Chiara Luppi

Tenore Vittorio Zambon

Soprano Alice Carraro

Tromba solista: Gianluca Carollo

Orchestra: Graziano Colella, Gianmatteo Carollo, Pier Brigo, Sergio Borgo, Silvia Carta

Direzione M° Costantino Carollo

Tanti brani indimenticabili, tratti da Nuovo cinema Paradiso, Per un pugno di dollari, Mission, ma anche da Love Story, Flashdance, Ghost, Rocky 3, Via col Vento, e tante altre pellicole.

Prezzi

Intero 10 euro (+ diritti di prev.)

Ridotto (over 65 e studenti max 26 anni): 9 euro (+ diritti di prev.)

Associato “Piccolo Teatro” – Bambini 4/12 anni: 8 euro (+ diritti di prev.)

Prevendita

Online su https://www.liveticket.it/piccoloteatropadova

O ai seguenti punti vendita:

Cartoleria “C’ERA UNA VOLTA”, Via Asolo 9, 35142 – di fronte al parcheggio del Piccolo Teatro (049.8803700) vedi su google maps

Cartoleria “PROSDOCIMI”, Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 10, 35122 vedi su google maps

Cartoedicola “RUGGERO”, Via Armistizio, 289, 35142 (049.715469) vedi su google maps

In caso di maltempo

lo spettacolo si svolgerà nell’attigua sala Piccolo Teatro (climatizzata) salvo casi di forza maggiore.

Info web

https://www.piccolo-padova.it/la-musica-incontra-il-cinema/

https://www.facebook.com/piccoloteatropadova/

Foto articolo dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/piccoloteatropadova/

