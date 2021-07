Musica con vista: concerto, cena e visita al parco Frassanelle

Una serata magica all'insegna della musica a Parco Frassanelle

nell’ambito della Rassegna nazionale “Musica con Vista”

? Musica:

GIUSEPPE GIBBONI violino

CARLOTTA DALIA chitarra

N Paganini

Sonata n. 1 in la maggiore da "Centone di Sonate" per violino e chitarra

da 24 Capricci op. 1 per violino solo: n. 1, 5, 24

M. Castelnuovo-Tedesco Siciliana per violino e chitarra

Capriccio XVIII per chitarra sola

L. Brouwer

Hika "In Memoriam Toru Takemitsu" per chitarra

A. Piazzolla

Histoire du Tango per violino e chitarra

? Prezzi

Concerto + ingresso al parco euro 10

Concerto + ingresso al parco + visita guidata alle grotte ed in villa: euro 22

Quota per amici della Musica euro 3 a biglietto

? Orari

Apertura del parco: ore 15

Visite guidate a cura delle Guide Ascom di Padova: ore 16 e 17.30

Concerto: ore 19

? Cena

A cura dell'Azienda Agricola Valle Madonnina.

E' necessaria la prenotazione.

? Menu

- piatto agricolo: hamburger piemontese, soppressa, pancetta tosella calda, formaggi euro 7

- hamburger piemontese farcita e patatine fritte euro 8

- panino con salsiccia di maiale, farcito con verdure e patatine fritte: euro 8

- panino vegetariano con misto di verdure di stagione e tosella e patatine fritte euro 8

- dolci della casa euro 2

- vino bianco e rosso euro 1,50

- caffè euro 1,10

- gelato artigianale da euro 2

- acqua euro 1

?Prenotazioni

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdw8InmDlp.../viewform...

? Info

info@frassanelle.it

335 1274151

Info web

https://www.facebook.com/events/527925898587025

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...