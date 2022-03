Musica e cultura tra acque e mura: dalla Specola all'Alicorno

Il Comitato Mura di Padova, gli Amissi del Piovego e l’Associazione Calicanto, propongono le ultime tre giornate di navigazioni e passeggiate nel tratto Specola- Alicorno. Ogni uscita è composta da tre momenti:

navigazione su imbarcazione da voga alla veneta

evento canoro con esecuzione di brani tipici dei barcaioli e dei cavallanti del territorio padovano

passeggiata didattica alla scoperta della storia e delle caratteristiche del sistema bastionato padovano e degli ambiti naturalistici che lo compongono.

Nel corso dell’attività si illustreranno ai partecipanti le caratteristiche degli spazi del sistema bastionato e dei canali sia dal punto di vista storico che naturalistico e l’intrinseca relazione tra gli elementi difensivi e il sistema degli spazi verdi e fluviali che costituiscono un importante e unico ecosistema. Inoltre, si approfondirà la storia della città attraverso i canti popolari che scandivano le giornate di lavoro lungo i fiumi e i canali.

Ogni uscita ha una durata di circa 2 ore. In caso di maltempo gli eventi saranno riprogrammati. Per ogni giornata sono previsti 3 turni di visitatori per un massimo di 10 persone alla volta. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria da effettuare via email a info@muradipadova.it o al numero 348-2538003.

Date ed orari delle partenze:

Sabato 9 Aprile 2022: 14.45 / 15.45 / 16.45

Domenica 10 Aprile 2022: 9.30 / 10.30 / 11.30

Sabato 7 Maggio 2022: 14.45 / 15.45 / 16.45

Come da normativa anti-Covid è richiesto il Green Pass base.