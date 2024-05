La musica elettronica torna sulla Rocca: Villa Duodo apre i suoi giardini storici per un dj set

Statue antiche, il giardino con fontana e la gradinata scenografica realizzata in pietra, sono la sala a cielo aperto che ospiterà la terza edizione festival musicale View, un evento che coniuga la musica elettronica a luoghi di rilevanza culturale per il territorio. Questa iniziativa contribuisce a creare una maggiore consapevolezza e apprezzamento per il valore di questi luoghi, che spesso sono sottovalutati e poco conosciuti, soprattutto dai giovani.

L'iniziativa

L'appuntamento è fissato per sabato 25 maggio a partire dalle ore 16.30 fino alle 00.

Sul palco si alterneranno i migliori dj set della scena musicale elettronica e techno, per uno spettacolo senza precedenti. La serata vedrà alternarsi artisti come Packim, Philip Auster & Bumppo, Davide Cassetta, special guest Miguel Payda.

L’iniziativa nasce per dare rilievo artistico-culturale a quei luoghi difficilmente considerati dalle nuove generazioni, avvicinandoli ad essi attraverso eventi di loro interesse e che allo stesso tempo valorizzano artisti emergenti.

L’obiettivo è chiaro: allontanarli da locali e discoteche al chiuso per farli ballare e divertire in totale sicurezza, creando contenitori di cultura, svago e intrattenimento.

«Crediamo che questo tipo di iniziative siano importanti non solo per un fatto di aggregazione ma per una vera e propria valorizzazione del territorio in chiave moderna. Uno spazio unico dove vivere non solo una serata diversa ma che spinga i giovani a conoscere il proprio territorio grazie a manifestazioni di questo tipo. La speranza è che il numero di questo genere di eventi possa crescere non solo nella provincia di Padova ma in tutto il Veneto, visto il grande patrimonio culturale che ci contraddistingue e che bisogna imparare a conoscere, supportare e veicolare» spiega Paolo Capuzzo, Presidente di View.

Info utili e contatti

https://www.facebook.com/events/2924935207649018/?ref=newsfeed

infoview.event@gmail.com

Canali Social: viewdirectionside

Tickets acquistabili solo in loco.

Ingresso obbligatorio entro le ore 22.

View

View è una piattaforma che nasce nel 2019 operando nel campo degli eventi musicali. L’obiettivo principale dell’organizzazione è quello di creare serate emozionanti non solo per giovani appassionati di musica elettronica, ma anche per un pubblico più ampio e variegato. Ciò che rende View unico è l’uso degli eventi come strumento per sponsorizzare location storiche o culturalmente rilevanti nel lungo termine, introducendo tali luoghi a persone che normalmente non si interfacciano con essi. View si impegna a promuovere la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale, aprendo le porte di location storiche a un pubblico nuovo e più ampio. Questa iniziativa contribuisce a creare una maggiore consapevolezza e apprezzamento per il valore di questi luoghi, che spesso sono sottovalutati e poco conosciuti.