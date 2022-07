Benjamin Bayl sul podio OPV: un nuovo debutto internazionale a Palazzo Zuckermann

Intero euro 15, ridotto euro 10 (abbonati 56ª Stagione concertistica, under 18 e over 65 anni)

Prezzo Intero euro 15, ridotto euro 10 (abbonati 56ª Stagione concertistica, under 18 e over 65 anni)

Mercoledì 13 luglio alle ore 21 al Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann di Padova, la rassegna estiva dell’Orchestra di Padova e del Veneto Musica in giardino proseguirà con un nuovo debutto internazionale, quello del direttore olandese di origine australiana Benjamin Bayl. L’evento vede il patrocinio del Comune di Padova.

Per la prima volta sul podio OPV, Bayl affronterà alcuni capolavori sinfonici di Schubert e Ravel: del compositore austriaco si potrà ascoltare l’Ouverture in stile italiano, omaggio musicale alla cultura del nostro Paese, e la raggiante Sinfonia n. 3. Di Ravel, invece, OPV eseguirà Le tombeau de Couperin.

Fondatore e Direttore ospite principale dell’Australian Romantic & Classical Orchestra (ARCO), compagine celebre per le interpretazioni su strumenti originali, e Direttore associato dell'Hanover Band, Benjamin Bayl è stato assistente di Ivan Fischer alla guida della Budapest Festival Orchestra nel 2006 e di Sir John Eliot Gardiner, Yannick Nazet-Seguin e Ivor Bolton. Dopo il debutto alla direzione al Concertgebouw di Amsterdam con il Collegium Vocale Gent e l'Akademie fur Alte Musik di Berlino, con loro ha intrapreso un’intensa tournée europea. Come continuista ed esperto del repertorio barocco ha collaborato con alcuni dei più importanti gruppi strumentali, tra questi The Hanover Band, Concerto Copenhagen, Concerto Koln, e Warsaw Chamber Opera. Il debutto con l’Orchestra di Padova e del Veneto si inserisce dopo l’esperienza maturata alla guida della Mahler Chamber Orchestra, Hong Kong Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Orchestra Haydn di Bolzano, e l'Orchestra Filarmonica di Torino.

In caso di maltempo il concerto si terrà all’Auditorium Pollini.

Posti non numerati disponibili presso Gabbia Dischi (via Dante 8, Padova), online su https://www.opvorchestra.it/ e la sera del concerto presso il botteghino di Palazzo Zuckermann a partire dalle ore 20.

