“Musica in giardino”, il mezzosoprano Laura Polverelli e Sara Caneva con OPV a Palazzo Zuckermann

Prezzo Intero 15 euro; ridotto 10 euro (abbonati 56ª Stagione concertistica, under 18 e over 65 anni)

Per l’appuntamento conclusivo di Musica in giardino, la rassegna estiva OPV, mercoledì 20 luglio alle ore 21 al Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann l’Orchestra di Padova e del Veneto proporrà il ciclo vocale Le Livre de Baudelaire di Debussy, nella particolare orchestrazione del compositore americano John Adams, insieme alla Sinfonia n. 6 op. 68 di Beethoven, meglio conosciuta come Pastorale per la dichiarata affinità della sua musica con i temi della natura.

Per l’occasione, il palco dello Zuckermann si tingerà di rosa all’arrivo delle due protagoniste della serata, il messoprano Laura Polverelli e la giovane direttrice Sara Caneva, per la prima volta insieme.

Classe 1991, Sara Caneva è stata tra le 12 direttrici d’orchestra in concorso alla Philharmonie di Parigi. Particolarmente attiva nell’interpretazione dei repertori contemporanei, ha diretto numerose prime esecuzioni mentre le sue composizioni sono pubblicate da Edizioni Suvini Zerboni.

Interprete dotata di una duttile vocalità, Laura Polverelli si è imposta soprattutto nel repertorio ottocentesco accanto ad alcune tra le più grandi bacchette al mondo, da Riccardo Muti a Zubin Mehta e Daniel Harding, con all’attivo una ricca discografia.

In caso di maltempo il concerto si terrà all’Auditorium Pollini.

Intero 15 euro

ridotto 10 euro (abbonati 56ª Stagione concertistica, under 18 e over 65 anni).

Posti non numerati disponibili presso Gabbia Dischi (via Dante 8, Padova), online su https://www.opvorchestra.it/ e la sera del concerto al botteghino di Palazzo Zuckermann a partire dalle ore 20.

https://www.opvorchestra.it/news-e-press/detail/musica-giardino-i-concerti-destate-opv-2022/

https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/07/20/1820/

Il concerto verrà replicato il giorno successivo, giovedì 21 luglio alle ore 21.15 a Montegrotto Terme (PD) presso l'Area Archeologica di via Scavi. L'evento si inserisce all'interno della 3ª Stagione Concertistica delle Terme Euganee OPV, organizzato in collaborazione con Arteven e il Comune di Montegrotto Terme.

Intero euro 14, ridotto euro 10 (abbonati 56 ª Stagione concertistica, under 12 e over 65 anni) disponibili su www.opvorchestra.it e relativi punti vendita del circuito vivaticket.com. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti a partire da un'ora prima dell'inizio del concerto al botteghino allestito in loco, secondo disponibilità.

