Al via “Musica in giardino” con il violoncellista Giovanni Scaglione, la direzione è affidata a Luca Ballabio

Al via Musica in giardino, la rassegna estiva dell’Orchestra di Padova e del Veneto con cinque nuovi appuntamenti musicali tra giugno e luglio al Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann.

Mercoledì 22 giugno alle ore 21 il cartellone Musica in giardino si aprirà con il Concerto per violoncello e orchestra di Franz Haydn con solista Giovanni Scaglione. Il programma si completerà con l’Ouverture tratta da Le nozze di Figaro di Mozart e la Sinfonia n. 2 op. 36 di Ludwig van Beethoven dirette da Luca Ballabio, giovane musicista già segnalato da Riccardo Muti tra i direttori più promettenti, al suo debutto sul podio dell’Orchestra di Padova e del Veneto.

Scarica il programma con tutti i concerti

Noto principalmente come componente del Quartetto di Cremona, con il quale da vent’anni continua a varcare il palco delle più prestigiose sale da concerto, all’attività di camerista Giovanni Scaglione affianca quella di solista per le più importanti istituzioni concertistiche italiane, da I concerti del Quirinale a La società del Quartetto di Milano. Suona un violoncello Don Nicola Amati (1712, Bologna), gentilmente prestato da Kulturfonds P. E. Eckes, ed è inoltre docente di Quartetto e Musica da Camera presso l’Accademia Stauffer di Cremona.

Dopo gli studi di trombone a Lipsia e di direzione d’orchestra e composizione presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, Luca Ballabio ha diretto le produzioni di Tosca, La Bohéme, Madama Butterfly e La Traviata presso il Lithuanian National Opera and Ballet Theatre di Vilnius e La Monnaie/De Munt Opera House di Bruxelles. Lo scorso anno debutta al Rossini Opera Festival di Pesaro riscuotendo anche un ottimo successo di critica, che lo definisce un “talento direttoriale [...] non solo per la padronanza nella coordinazione della complessità del tutto ma anche per una sua lettura profonda della partitura”. Già Direttore Musicale della Filarmonica Ettore Pozzoli di Seregno, il debutto con OPV arriva dopo aver diretto l’Orchestra della Svizzera Italiana, Karlovy Vary Simphonieorchester, Vidin State Philharmonic, Orchestra Antonio Vivaldi e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo in importanti stagioni concertistiche, tra tutte le Serate Musicali di Milano.

Come trombonista Ballabio ha collaborato con le più importanti compagini orchestrali italiane ed europee dirette da artisti del calibro di Fabio Luisi, Gustavo Dudamel, Sir Antonio Pappano, Myung-Whun Chung e Gianandrea Noseda.

Informazioni

Tutti gli appuntamenti della rassegna Concerti d’estate avranno luogo alle ore 21 al Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann.

In caso di maltempo i concerti si terranno all’Auditorium Pollini.

Biglietti

Posto unico non numerato 15 euro in vendita online al sito https://www.opvorchestra.it/, presso Gabbia Dischi (via Dante, 8 – Padova) e il giorno del concerto a partire dalle ore 20 al botteghino di Palazzo Zuckermann.

