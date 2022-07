“Musica in giardino”, la violinista Clarissa Bevilacqua e il direttore Marco Alibrando a Palazzo Zuckermann

Intero 15 euro; ridotto 10 euro (abbonati 56ª Stagione concertistica, under 18 e over 65 anni)

Prezzo Intero 15 euro; ridotto 10 euro (abbonati 56ª Stagione concertistica, under 18 e over 65 anni)

Mercoledì 6 luglio alle ore 21 presso il Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann di Padova, la rassegna estiva dell’Orchestra di Padova e del Veneto Musica in giardino proseguirà con due affermati musicisti della nuova generazione: la giovane violinista Clarissa Bevilacqua e il direttore Marco Alibrando. L’evento vede il patrocinio del Comune di Padova.

Il programma musicale ruoterà attorno al Concerto per violino e orchestra op. 64 di Mendelssohn, capolavoro della letteratura musicale e banco di prova per i più grandi violinisti. Pluripremiata al Concorso Internazionale Mozart 2020 di Salisburgo e al Concorso internazionale Cape Symphony 2020, le esibizioni di Clarissa Bevilacqua uniscono una profonda musicalità alla sorprendente abilità tecnica. La serata proseguirà con l’esecuzione dell’Ouverture da concerto La grotta di Fingal di Mendelssohn e la Sinfonia n. 39 K 543 di Mozart per la direzione di Marco Alibrando, che il pubblico ha potuto conoscere sul podio di Milano EXPO 2015.

Dopo aver debuttato all’età di nove anni al Pritzker Pavilion di Chicago, da allora Clarissa Bevilacqua si è esibita in tutto il Nord America e in Europa. Tra le performance più recenti Bevilacqua è stata solista con le orchestre BBC NOW, Cape Symphony, Orchestra della Toscana, Orchestra Filarmonica di Benevento, Orchestra UniMi e Orchestra Solisten di Salisburgo. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, è Young Artist della Si-Yo Music Society Foundation di New York e Affiliate Artist del Guarneri Hall Program di Chicago. Grande appassionata di violini storici, a quattordici anni viene selezionata come la più giovane violinista ad esibirsi regolarmente con la preziosa collezione Stradivari del Museo del Violino all'Auditorium Arvedi di Cremona. Ora si esibisce con un violino di Zosimo Bergonzi, Cremona c. 1748, per gentile concessione della Guarneri Hall NFP e di Darnton & Hersh Fine Violins di Chicago.

Nato a Messina nel 1987, Marco Alibrando debutta a soli 24 anni a Firenze prima di dirigere in alcuni dei più prestigiosi Festival musicali. Già assistente di Iván Fischer e la Budapest Festival Orchestra, ?dal 2021 Alibrando è il Direttore Musicale di VoceAllOpera. Tra i prossimi appuntamenti figurano i debutti al Teatro Filarmonico di Verona con l'Orchestra della Fondazione Arena di Verona e al Teatro Massimo di Palermo, prima di tornare a dirigere sul podio del TVE di Messina. È inoltre ospite regolare dell’Orchestra di Toscana Classica e l’Orchestra da Camera Fiorentina.

In caso di maltempo il concerto si terrà all’Auditorium Pollini.

Posti non numerati disponibili presso Gabbia Dischi (via Dante 8, Padova), online su https://www.opvorchestra.it/ e la sera del concerto al botteghino di Palazzo Zuckermann a partire dalle ore 20.

https://www.opvorchestra.it/news-e-press/detail/musica-giardino-i-concerti-destate-opv-2022/

https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/07/06/1818/