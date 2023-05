"Musica in Villa", il festival della musica a Este

Musica in Villa si trasforma in un vero e proprio Festival della Musica da camera, con una kermesse musicale che porterà il pubblico a vivere emozioni musicali che spazieranno dalle sonorità contemporanee alle melodie classiche e al virtuosismo barocco. Il Festival della Musica Classica, in Villa Albrizzi ospiterà musicisti nazionali, internazionali, giovani talenti segnando un appuntamento estivo che ormai è tradizione per l’attuale Proloco di Este.

Un progetto musicale voluto e curato dalla Presidente Lisa Celeghin, in cui lo Staff del sodalizio si riconosce per passione, sensibilità, e progettualità, ospitato e sostenuto da Villa Albrizzi nei meravigliosi spazi della Sala della Musica - ex Padiglione delle Feste - e negli annessi della Barchessa della Villa, in cui lo Staff del sodalizio si riconosce per passione, sensibilità.

Una meravigliosa immersione nella musica di qualità vi aspetta agli inizi dell’Estate a Este, nella bellissima città ai piedi dei Colli Euganei all’interno della cornice di una delle più belle dimore storiche private del territorio – Villa Albrizzi.

Informazioni e contatti: https://www.prolocoeste.it