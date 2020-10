"Musica senza confini", incontro con Giulio Andreetta a Piazzola sul Brenta

Martedì 27 ottobre 2020, alle ore 21, presso la Sala Consiliare di Piazzola sul Brenta (PD), in Viale Silvestro Camerini 3, avrà luogo un incontro culturale con il musicologo Giulio Andreetta. Si tratta di un evento organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Piazzola sul Brenta. Musica senza confini è il titolo della serata che prevede alcuni contributi multimediali di ascolto e riflessione sulla musica nella contemporaneità.

Il tema è infatti incentrato sull’ascolto di vari generi musicali. Verranno presentati alcuni brani, individuando varie possibili connessioni, anche apparentemente paradossali e inedite, tra diversi generi e stili compositivi, dal barocco, al rock, alla techno music. In particolare verranno illustrate le ragioni del fascino intramontabile di alcuni capolavori musicali, mettendo in risalto gli elementi che conferiscono a queste opere un’eterna aura di freschezza e originalità. Si cercherà in questo modo di entrare, per così dire, nel ‘laboratorio’ del compositore per conoscere quali sono i mezzi espressivi che l’autore utilizza nel processo di creazione.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Consigliata prenotazione: tel. 339 5922234.

