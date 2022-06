Falou Seck & The Melting Beats,“Musica Liquida” al teatro Benetollo Spazio Gershwin

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva della rassegna Musica Liquida, progetto ideato dalla Scuola di Musica Gershwin e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando Cultura Onlife. La rassegna nasce dall’obiettivo di potenziare l’offerta culturale della storica associazione musicale padovana, attiva sul territorio da oltre 30 anni, con questo progetto che, attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, consentirà di raggiungere un'utenza più ampia e diversificata grazie all'abbinamento di eventi in presenza e contenuti web in formato audio e video.

Venerdì 10 giugno 2022 | ore 21.15

Teatro Benetollo Spazio Gershwin via Tonzig 9 | Padova

FALOU SECK & THE MELTING BEATS

Falou Seck djembe e voce

djembe e voce Michele Tedesco tromba

tromba Luca Ardini sax contralto

sax contralto Andrea Marzari chitarra

chitarra Toto Scalera basso

basso Simone Coppiello batteria

La band, capitanata dal percussionista senegalese Falou Seck e composta da giovani militanti nella scena jazz padovana, nasce dall'idea di mescolare diverse sonorità dal mondo. Il djembe incontra un organico occidentale, sonorità funk e fusion si articolano sui ritmi della tradizione westafricana con brani che spaziano dall'afrobeat allo mbalax, dando ampio respiro all'improvvisazione dei solisti. Musica appassionante che evoca atmosfere di collettività e alterna momenti di ballo travolgente e scatenato con sezioni più dilatate e trascinanti.

Evento inserito nella rassegna "Musica Liquida" organizzata dalla Scuola di Musica Gershwin e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell'ambito del bando “Cultura Onlife”. Media partner Radio Cafè e Cafè TV 24.

Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti.

La prenotazione si effettua online al link musicaliquida.eventbrite.com e consente l’accesso al luogo dell’evento presentandosi con la conferma di prenotazione entro 15 minuti prima dell’orario indicato per l’inizio dell’evento. Oltre tale orario le prenotazioni non verranno più considerate valide e l’accesso potrà essere aperto ai non prenotati fino a esaurimento dei posti previsti dalla capienza della sala.

Accesso consentito solo indossando mascherina FFP2.

Vista la capienza limitata della sala si raccomanda a chi ha prenotato di partecipare o di avvisare per tempo in caso di rinuncia per poter riassegnare i posti.

Le disposizioni ministeriali per il Covid-19 prevedono che l’organizzatore mantenga i dati sensibili dei partecipanti per 14 giorni a partire dalla data dell’evento.

In caso di prenotazione per un gruppo di più persone, chi effettua la prenotazione dichiara sotto la propria responsabilità che gli appartenenti al gruppo sono tra loro congiunti, conviventi o membri dello stesso nucleo familiare. La prenotazione vale, in tal senso, come autodichiarazione la cui veridicità verrà trattata secondo i termini di legge. In questo caso, chi si iscrive diventa il referente del gruppo per eventuali comunicazioni. Non è necessario indicare i nomi dei congiunti.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-liquida-falou-seck-the-melting-beats-240900127767

https://www.spaziogershwin.org/

