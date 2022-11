"Gli stellari" in concerto per “Musica Liquida” al teatro Benetollo Spazio Gershwin

Prosegue fino a dicembre il progetto Musica Liquida, la rassegna che mette a confronto dieci band della scena musicale veneta in un contest che premierà il vincitore con la produzione di un disco.

Una serata imperdibile quella di venerdì 18 novembre alle ore 21.15. il Piccolo Teatro Tom Benetollo sarà avvolto dal sound energico e brillante dell’ensemble di fiati più esplosivo che ci sia. Ascoltare Gli Stellari dal vivo è un’esperienza imperdibile.

Guidati dal ritmo della batteria, propongono un repertorio che spazia dal jazz al funky, dalla tradizione afroamericana al drum & bass. Un concerto stellare, proposto con la consueta energia cosmica che contraddistingue la band (Sergio Gonzo tromba; Luca Moresco trombone

Edoardo Brunello sax; Antonio Gallucci sax e voce; Giovanni Zordan basso elettrico; Giulio Faedo batteria). Il sound energico e brillante di questo esplosivo ensemble porta il pubblico in altri mondi, facendoci dimenticare qualsiasi preoccupazione. Ingresso gratuito su prenotazione al link musicaliquida.eventbrite.com

In breve

Venerdì 18 novembre 2022 | ore 21.15

Teatro Benetollo Spazio Gershwin via Tonzig 9 | Padova

GLI STELLARI

Sergio Gonzo tromba

tromba Luca Moresco trombone

trombone Edoardo Brunello sax

sax Antonio Gallucci sax e voce

sax e voce Giovanni Zordan basso elettrico

basso elettrico Giulio Faedo batteria

---

A chiudere la rassegna, venerdì 9 dicembre, il quartetto Minimal Klezmer, in cui l’amore per la musica classica si unisce a una speciale vocazione per l’improvvisazione e una smodata passione per il Klezmer.

Il progetto ideato dalla Scuola di Musica Gershwin e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando Cultura Onlife, nasce dall’obiettivo di potenziare l’offerta culturale della storica associazione musicale padovana, attiva sul territorio da oltre 30 anni, con questo progetto che, attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, consentirà di raggiungere un'utenza più ampia e diversificata grazie all'abbinamento di eventi in presenza e contenuti web in formato audio e video.

Dieci concerti dal vivo a cui saranno abbinati - per ciascun gruppo - un podcast, un video integrale dell'esibizione, un trailer promossi tramite i canali social della Scuola Gershwin (FB, IG, Youtube, Vimeo) e sul sito ufficiale dell'associazione - www.spaziogershwin.org - che sarà totalmente rinnovato. Inoltre, l’esibizione dal vivo verrà diffusa sulle frequenze di Radio Cafè e Cafè TV 24, media partner del progetto.

A inizio 2023 verranno raccolti i dati di gradimento di ogni live sommando una serie di indicatori e stilando una graduatoria dei concerti che hanno riscosso il maggior successo. La band il cui concerto avrà totalizzato il punteggio migliore riceverà in premio la produzione del disco live a cura del True Colours Studio, uno dei più importanti studi di registrazione del Veneto.

