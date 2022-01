Trio Remedio featuring Sergio Marchesini, al via la rassegna “Musica Liquida” al teatro Benetollo Spazio Gershwin

Prende il via, sabato 22 gennaio, la rassegna Musica Liquida, progetto ideato dalla Scuola di Musica Gershwin e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando Cultura Onlife. Sul palco del Piccolo Teatro Tom Benetollo, da gennaio a dicembre, si alterneranno e sfideranno dieci band musicali che si esibiranno sia davanti al pubblico in presenza sia per gli utenti che vorranno seguire il concerto da remoto in streaming.

“Musica Liquida”, scopri tutti i concerti al teatro Benetollo Spazio Gershwin



Ad aprire la kermesse, alle 21.15, il Trio Remedio composto da Laura Vigilante (voce), David Soto Chero (chitarra) e Alberto Zuanon (contrabbasso) e arricchito per la serata dalla fisarmonica di Sergio Marchesini, che riporterà sulla scena, le atmosfere allegre e insieme malinconiche del Sudamerica e la passionalità e l’intensità della musica sudamericana. Partendo dalla tradizione del passato sino ai giorni nostri, un’emozionante selezione di brani in lingua spagnola per condurci in un viaggio nel cuore delle sonorità latinoamericane. Parole vibranti e corde parlanti, portano il calore di un cuento, che, come un’abuela paziente e rassicurante, parla diretto al cuore e calma le inquietudini dell’animo.

Come partecipare

Il gruppo si esibirà al Piccolo Teatro Tom Benetollo, l’auditorium da 99 posti a sedere situato all’interno dello Spazio Gershwin di via Tonzig (zona Fiera). Ingresso gratuito su prenotazione al link https://www.eventbrite.it/o/spazio-gershwin-28473999469, nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid in vigore (Super Green Pass, mascherina FFP2).

Non solo il concerto

Al concerto sarà abbinato un podcast, un video integrale dell’esibizione, un trailer promossi tramite i canali social della Scuola Gershwin (FB, IG, Youtube, Vimeo) e sul sito ufficiale totalmente rinnovato, dell’associazione https://www.spaziogershwin.org/. Inoltre, l’esibizione dal vivo verrà diffusa sulle frequenze di Radio Cafè e Cafè TV 24, media partner del progetto.

La rassegna

Musica Liquida nasce dall’obiettivo di potenziare l’offerta culturale della storica associazione musicale padovana, attiva sul territorio da oltre 30 anni, con questo progetto che, attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, consentirà di raggiungere un’utenza più ampia e diversificata grazie all’abbinamento di eventi in presenza e contenuti web in formato audio e video. A inizio 2023 verranno raccolti i dati di gradimento di ogni live sommando una serie di indicatori e stilando una graduatoria dei concerti che hanno riscosso il maggior successo. La band il cui concerto avrà totalizzato il punteggio migliore riceverà in premio la produzione del disco live a cura del True Colours Studio, uno dei più importanti studi di registrazione del Veneto.

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-liquida-trio-remedio-featuring-sergio-marchesini-109565308788

https://www.facebook.com/events/304486601620476