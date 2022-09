Sara Fattoretto 4ET,“Musica Liquida” al teatro Benetollo Spazio Gershwin

Dopo la pausa estiva di luglio e agosto, torna Musica Liquida, il progetto ideato dalla Scuola di Musica Gershwin e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando Cultura Onlife. La rassegna nasce dall’obiettivo di potenziare l’offerta culturale della storica associazione musicale padovana, attiva sul territorio da oltre 30 anni, con questo progetto che, attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, consentirà di raggiungere un’utenza più ampia e diversificata grazie all’abbinamento di eventi in presenza e contenuti web in formato audio e video. Una rassegna che mette a confronto dieci band della scena musicale veneta in un contest che premierà il vincitore con la produzione di un cd.

Venerdì 23 settembre

Sarà la raffinata cantautrice veneta Sara Fattoretto a presentare, venerdì 23 settembre, il suo Ep d’esordio Limpida, per l’etichetta veronese Maieutica Dischi: ventata di bellezza ispirata alle stagioni, metaforiche e non, al cambiamento e alla vita in sé, alla bellezza e alla felicità. Insieme a lei il quartetto di esplicito impianto jazzistico, composto da Paolo Vianello (pianoforte), Alberto Zuanon (contrabbasso) e Stefano Cosi (batteria), viaggia in bilico tra canzone e improvvisazione, regalando un album di istantanee che racconta di cieli mutevoli, amori, distanze, vuoti ed equilibri. La voce di Sara, raffinata e intensa, si staglia su un sound di impianto jazzistico pulito e originale che esalta le intenzioni dell’artista. L’album vuole essere infatti un invito alla trasparenza, nella musica e nella vita.

Venerdì 7 ottobre

Serata in chiave gipsy-manouche con un repertorio che unisce diversi generi: swing, jazz e musica popolare unite nel ritmo incalzante tipico della musica gitana. Il gruppo Joe Stray, composto da Diego Graziani (chitarra), Giulio Gavardi (chitarra) Yuri Argentino (sassofoni), Glauco Benedetti (trombone) e Riccardo Di Vinci (contrabbasso), farà tappa a Padova venerdì 7 ottobre. Le diverse inclinazioni musicali portano la band a creare un repertorio vario e accattivante dove i brani vengono riproposti in chiave gipsy manouche. Sonorità variegate trovano un punto d’incontro nel ritmo incalzante tipico della musica gitana, quella pulsazione che difficilmente tiene gli spettatori ancorati alle proprie sedie.

Venerdì 18 novembre

Una serata imperdibile, venerdì 18 novembre: il Piccolo Teatro Tom Benetollo sarà avvolto dal sound energico e brillante dell’ensemble di fiati più esplosivo che ci sia. Ascoltare Gli Stellari dal vivo è un’esperienza imperdibile. Guidati dal ritmo della batteria, propongono un repertorio che spazia dal jazz al funky, dalla tradizione afroamericana al drum & bass. Un concerto stellare, proposto con la consueta energia cosmica che contraddistingue la band. Il sound energico e brillante di questo esplosivo ensemble porta il pubblico in altri mondi, facendoci dimenticare qualsiasi preoccupazione.

Venerdì 9 dicembre

A chiudere la rassegna, venerdì 9 dicembre, il quartetto Minimal Klezmer, in cui l’amore per la musica classica si unisce a una speciale vocazione per l’improvvisazione e una smodata passione per il Klezmer. Il loro repertorio è il risultato della rielaborazione di canzoni e danze yiddish, romene, ucraine, anatoliche, greche, con arrangiamenti che, pur rispettando la parte sacra e meditativa di questa musica, ne valorizzano anche i lati più ironici, improvvisativi, cabarettistici e trascinanti. I Minimal Klezmer sono: Francesco Socal (clarinetti, voce), Roberto Durante (metallofono, fisarmonica, tastierine, oggetti), Enrico Milani (violoncello) e Pietro Pontini (violino, viola, oggetti). Fanfare sgangherate, jazz a rotta di collo, piani giocattolo e chincaglierie assortite per una serata davvero da non perdere.

Tutti i concerti si terranno alle ore 21.15 presso il Piccolo Teatro Tom Benetollo, l’auditorium da 99 posti a sedere situato all’interno dello Spazio Gershwin di via Tonzig (zona Fiera), con ingresso gratuito su prenotazione al link musicaliquida.eventbrite.com e rispetto delle prescrizioni anti-Covid in vigore

