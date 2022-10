Joe Stray in concerto per “Musica Liquida” al teatro Benetollo Spazio Gershwin

Venerdì 7 ottobre 2022 | ore 21.15

Teatro Benetollo Spazio Gershwin via Tonzig 9 | Padova

Joe Stray

Diego Graziani chitarra

chitarra Giulio Gavardi chitarra

chitarra Yuri Argentino sassofoni

sassofoni Glauco Benedetti trombone

trombone Riccardo Di Vinci contrabbasso

I Joe Stray nascono dall’ unione e dalla passione dei componenti della band per tre diversi generi: il swing, il jazz e la musica popolare. Queste diverse inclinazioni musicali portano la band a creare un repertorio vario e accattivante dove i brani vengono riproposti in chiave gipsy manouche.Sonorità variegate trovano un punto d’incontro nel ritmo incalzante tipico della musica gitana, quella pulsazione che difficilmente tiene gli spettatori ancorati alle proprie sedie.

Evento inserito nella rassegna "Musica Liquida" organizzata dalla Scuola di Musica Gershwin e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell'ambito del bando “Cultura Onlife”. Media partner Radio Cafè e Cafè TV 24.

Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti.

La prenotazione si effettua online al link musicaliquida.eventbrite.com e consente l’accesso al luogo dell’evento presentandosi con la conferma di prenotazione entro 15 minuti prima dell’orario indicato per l’inizio dell’evento. Oltre tale orario le prenotazioni non verranno più considerate valide e l’accesso potrà essere aperto ai non prenotati fino a esaurimento dei posti previsti dalla capienza della sala.

Modalità di partecipazione

La partecipazione al concerto è soggetta alle norme anti-Covid in vigore al momento dell'evento. In caso di mancata accettazione delle eventuali restrizioni previste (mascherina FFP2, green pass, ecc.) non sarà consentito l'ingresso in sala.

Vista la capienza limitata della sala si raccomanda a chi ha prenotato di partecipare o di avvisare per tempo in caso di rinuncia per poter riassegnare i posti.

In caso di prenotazione per un gruppo di più persone, chi effettua la prenotazione dichiara sotto la propria responsabilità che gli appartenenti al gruppo sono tra loro congiunti, conviventi o membri dello stesso nucleo familiare. La prenotazione vale, in tal senso, come autodichiarazione la cui veridicità verrà trattata secondo i termini di legge. In questo caso, chi si iscrive diventa il referente del gruppo per eventuali comunicazioni. Non è necessario indicare i nomi dei congiunti.

Info web

https://www.spaziogershwin.org/rassegne-festival/musica-liquida/

https://www.spaziogershwin.org/rassegne-e-festival/musica-liquida/2022-10-07-joe-stray/

https://www.facebook.com/events/1770546953150760/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-liquida-joe-stray-241911713447