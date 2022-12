I Minimal Klezmer in concerto per “Musica Liquida” al teatro Benetollo Spazio Gershwin

Si chiude il sipario su Musica Liquida, il progetto ideato dalla Scuola di Musica Gershwin e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando Cultura Onlife.

Saranno i Minimal Klezmer, venerdì 9 dicembre alle 21.15 a chiudere la rassegna. Fanfare sgangherate, jazz a rotta di collo, piani giocattolo e chincaglierie assortite. Quattro musicisti, insieme dal 2011, accomunati dall’amore per la musica classica con una speciale vocazione per l’improvvisazione e una smodata passione per il Klezmer.

I Minimal Klezmer sono: Francesco Socal (clarinetti, voce), Roberto Durante (metallofono, fisarmonica, tastierine, oggetti), Enrico Milani (violoncello) e Pietro Pontini (violino, viola, oggetti).

Il loro repertorio è il risultato della rielaborazione di canzoni e danze yiddish, romene, ucraine, anatoliche, greche, con arrangiamenti che, pur rispettando la parte sacra e meditativa di questa musica, ne valorizzano anche i lati più ironici, improvvisativi, cabarettistici e trascinanti.

Fanfare sgangherate, jazz a rotta di collo, piani giocattolo e chincaglierie assortite per una serata davvero da non perdere.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria su https://musicaliquida.eventbrite.com/

La rassegna Musica Liquida è nata dall’obiettivo di potenziare l’offerta culturale della storica associazione musicale padovana, attiva sul territorio da oltre 30 anni, con questo progetto che, attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, consentirà di raggiungere un'utenza più ampia e diversificata grazie all'abbinamento di eventi in presenza e contenuti web in formato audio e video.

Dieci concerti dal vivo a cui sono stati abbinati - per ciascun gruppo - un podcast, un video integrale dell'esibizione, un trailer promossi tramite i canali social della Scuola Gershwin (FB, IG, Youtube, Vimeo) e sul sito ufficiale dell'associazione - https://www.spaziogershwin.org/ totalmente rinnovato. Inoltre, le esibizioni dal vivo sono state diffuse sulle frequenze di Radio Cafè e Cafè TV 24, media partner del progetto.

Tutti i concerti si sono tenuti presso il Piccolo Teatro Tom Benetollo, l'auditorium da 99 posti a sedere situato all'interno dello Spazio Gershwin di via Tonzig (zona Fiera), tutti ad ingresso gratuito.

