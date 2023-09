"Musica al Museo" ed "Esplorazioni Tartiniane 2023", gli eventi a Padova

Giovedì 7 settembre alle ore 18 al Chiostro Albini, ai Musei Civici Eremitani, concerto di musica medievale, ma non solo, dal titolo “Amor scortese, Schiavitù d’amore”. Elisabetta de Mircovich e Matteo Zenatti, che si accompagneranno con strumenti quali l’arpa salterio e rinascimentale, la viella e il violocello barocco, guideranno l’ascoltatore dal mondo antico delle musiche e ballate dell’Ars Nova a quello contemporaneo, con composizioni di Fabrizio De André e dei gruppi The Velvet Underground e Depeche Mode. Filo conduttore di questo lungo viaggio musicale la sofferenza d’amore, declinata in tutte le sue sfumature, dall’amore impossibile, a quello tradito, dalla nostalgia all’invettiva. I due musicisti, specialisti in musica medievale, collaborano stabilmente con l’ensemble La Reverdie. Elisabetta de Mircovich si è diplomata in violoncello con lode presso il Conservatorio di Trieste, perfezionandosi in seguito con il M° Mario Brunello. Svolge l’attività concertistica anche come cantante (in particolare per il repertorio medievale) e suonatrice di strumenti ad arco, flauti e strumenti ad ancia, esibendosi in Italia e in Europa. Matteo Zenatti, stimato tenore e madrigalista, suona l’arpa antica (dalla romanica alla rinascimentale) e si esibisce non solo come musicista e cantante ma anche come attore. Ha partecipato ad importanti festival, tra i quali I concerti del Quirinale e Ravenna Festival e nel 2016 ha debuttato all’Arena di Verona come solista cantando la celebre aria Happy Birthday durante il concerto dei Duran Duran, davanti a 12mila persone.

Biglietti 5 euro, disponibili presso il circuito 2tickets.it; presso Gabbia Dischi, via Dante 8 e al botteghino del concerto.

Il concerto è in collaborazione con Padova Musei Civici. In caso di maltempo il concerto si terrà in Sala del Romanino.

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/09/07/721/

Sabato 9 settembre - Esplorazioni Tartiniane 2023

Giuseppe Tartini: da spadaccino a virtuoso del violino.

Sabato 9 settembre 2023, alle ore 15 nuova Esplorazione Tartiniana, passeggiata culturale sulle tracce di Giuseppe Tartini, a cura delle Guide dell'Associazione Tartini 2020, dal titolo Giuseppe Tartini: da spadaccino a virtuoso del violino. Verrà illustrato il primo periodo padovano di Tartini, tra studio, esercizi cavallereschi e perfezionamento dell'uso della spada. Si visiteranno la Chiesa di San Tomaso Becket, un laboratorio di liuteria e la Chiesa di Santa Caterina, dove alle ore 17.30, si terrà il concerto del violinista Stefano Gérard, organizzato da Amici della Musica di Padova in collaborazione con Frau Musika. In programma due sonate di G. Tartini: la Sonata n. 1 B.G1 e la Sonata n. 26 B.G5.

Stefano Gérard, nato nel 1995 a Verona, dopo il conseguimento del diploma in violino presso il Conservatorio di Brescia, ha studiato all'Accademia di Alto Perfezionamento "L. Perosi" di Biella dal 2016 al 2018, ed ora è membro stabile del “Perosi Ensemble”. Ha collaborato con “I Virtuosi Italiani” e “Filarmonica del Festival Pianistico internazionale di Brescia e Bergamo”. A fine 2019 si accosta alla musica antica e ad un approccio storicamente informato e dal 2021 è membro attivo dell’orchestra under 30 su strumenti originali “Frau Musika”, partecipando regolarmente ad ensemble e accademie in Italia ed Europa. A inizio 2022 fonda, assieme ad alcuni colleghi e amici, l’ensemble “Delirium Amoris”, volto alla valorizzazione della musica antica, con particolare attenzione ai compositori minori. Il concerto sarà introdotto dalla musicologa Myriam Guglielmo.

Esplorazione: Giuseppe Tartini: da spadaccino a virtuoso del violino.

incontro alle ore 15 in Piazza Accademia Delia

(partecipazione libera con prenotazione obbligatoria entro venerdì 6 settembre info@amicimusicapadova.org 0498756763)

Concerto ore 17.30, Chiesa di S. Caterina, Via Cesare Battisti 245

(ingresso libero nel limite dei posti disponibili)

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/09/09/706/

Amici della Musica di Padova

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla cultura e il contributo della Regione Veneto.

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

Foto articolo da comunicato stampa