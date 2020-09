La musica del “Pollini” al Parco Prandina

Si arricchisce il calendario di eventi per la città del Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova che con l’associazione U-Mus/Umanità in Musica, vero e proprio spin-off dell’Istituto musicale impegnato nei campi della formazione, del sociale, della produzione e della ricerca, promuove due concerti esclusivi presso il “Parco Prandina”. Gli appuntamenti si inseriscono nell’ambito del progetto “Spazi Aperti”, che ha come attori la cooperativa Centro Train de Vie, le associazioni Legambiente Padova e Teatro Boxer, insieme all’Enoteca Evoè, nell’utilizzo a fini culturali e sociali del Giardino Cavalleggeri di Padova, vicino all’ex caserma “Prandina”.

Domenica 4 ottobre: fiati e trombe

Domenica 4 ottobre, sempre alle 16.30, sul palco del “Parco Prandina” salirà un altro quartetto, questa volta composto interamente da fiati, e nello specifico da trombe: si tratta di un gruppo con allievi ed ex allievi della Classe di Tromba del maestro Diego Cal, egli stesso presente in formazione. Diego Cal, Emanuele Resini, Giacomo Zorzetto ed Enrico Mattea, questi i componenti del Quartetto di Trombe del Conservatorio, proporranno un repertorio di brani adattati ed altri composti appositamente per l’organico in questione, dal barocco di Purcell e Telemann al Novecento di Britten, fino alla contemporaneità declinata in un’ampia varietà di generi.

Ingresso

L’ingresso agli “Incontri Musicali al Parco Prandina” è gratuito.

Info web

https://www.facebook.com/Conservatorio.Pollini.Padova

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15

35127 Padova - Tel-Fax 049/754419

www.conservatoriopollini.it