La chitarra nel XIX secolo, a Tencarola il concerto per la rassegna “La musica del Pollini”

Terminati gli appuntamenti serali all’Auditorium San Michele a giugno la programmazione di Selvazzano si concentra sulle matinée domenicali presso l’Istituto Clair della frazione di Tencarola (via Venezia 2), sede che ha inaugurato e a cui ora spetta il compito di chiudere questa prima edizione de “La musica del Pollini”, rassegna in collaborazione con la Città di Selvazzano Dentro nata con la volontà di portare nel territorio la proposta artistica del Conservatorio di Padova. Il cartellone classico, con protagonisti studenti e docenti dell’Istituto, continua la sua sfilata di suoni ed esecuzioni di qualità invitando questa volta sul palco, domenica 16 giugno, alle ore 11, gli studenti di Chitarra del M° Eros Roselli nel concerto dal titolo “La chitarra nel XIX secolo”.

Il secolo in questione ha rappresentato, nella storia della chitarra, un periodo di fondamentale importanza per almeno tre motivi: è stata codificata la forma definitiva dello strumento; sono state messe a fuoco le risorse espressive peculiari e inimitabili delle sei corde che ne hanno alimentato la letteratura; si sono poste le fondamenta di un repertorio che ha collocato la chitarra su un piano di rilievo e prestigio non distante da quello degli altri strumenti. Il programma proposto parte dagli inizi del 1800, quando nasce la chitarra “classica” a sei corde semplici, e, attraversando il “tribolato” periodo romantico, arriva agli inizi del XX secolo. In questo momento, con il contributo decisivo di Andrés Segovia, la chitarra si imporrà nelle stagioni concertistiche dei più importanti teatri del mondo, conquistando una dignità non più in discussione. I due giovani chitarristi protagonisti del concerto all’Istituto Clair Luca Alismeno e Gabriele Bergamin si cimenteranno dunque con quegli autori fondamentali che hanno contribuito a definire i confini tecnici ed espressivi dello strumento a sei corde, eseguendo musiche di: Niccolò Paganini, Mauro Giuliani, Johann Kaspar Mertz, Napoléon Coste, Francisco Tárrega, Miguel Llobet, Mario Castelnuovo-Tedesco, Heitor Villa Lobos.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Programma dettagliato:

Niccolò Paganini (1782-1840)

Sonata M.S. 84 n. 33 in do minore

Mauro Giuliani (1781-1829)

Il sentimentale dalle Giulianate op. 148

Johann Kaspar Mertz (1806-1856)

Elegia

Luca Alismeno, chitarra

Napoléon Coste (1805-1883)

Fantasia op. 16 su La Norma di Bellini

Francisco Tárrega (1852-1909)

Capricho arabe

Miguel Llobet (1878-1938)

Mazurka por Bufaletti

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)

Capriccio diabolico

Gabriele Bergamin, chitarra

Heitor Villa Lobos (1887-1959)

Due studi

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)

Tarantella

Luca Alismeno, chitarra

Istituto Clair ore 11

Via Venezia 2 - Tencarola

Selvazzano Dentro

Domenica 16 giugno 2024

La chitarra nel XIX secolo

musiche di Paganini, Giuliano, Tarrega

Il flauto nelle corti europee

musiche di Susato, Praetorius, Schmelzer

Ingresso gratuito

fino ad esaurimento dei posti disponibili

www.conservatoriopollini.it

Info

Conservatorio di Musica "Cesare Pollini"

Via Eremitani, 18 - 35121 Padova

049 8750648

www.conservatoriopollini.it

Info web

https://www.conservatoriopollini.it/site/it/produzione-news-dettaglio/id-4056-titolo-la+musica+del+pollini.html

