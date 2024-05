“La musica del Pollini”, a Selvazzano il concerto sul Novecento francese all’auditorium San Michele

Si prepara il nuovo appuntamento settimanale con “La musica del Pollini”, la rassegna concertistica in collaborazione con la Città di Selvazzano Dentro che allarga nel territorio la proposta artistica del Conservatorio di Padova. Il cartellone, con protagonisti studenti e docenti dell’Istituto, continua nel segno della tradizione, con una stagione classica di alta qualità distribuita fra due sedi distinte: l’Istituto Clair della frazione di Tencarola, riservato alle matinée domenicali, a cadenza bisettimanale, e l’Auditorium San Michele (in via Roma 68), che invece ogni giovedì ospita gli eventi serali.

Il programma in sala

È in quest’ultima sede dunque che, giovedì 23 maggio, alle ore 20.30, continuerà lo speciale viaggio di note dedicato a Selvazzano con il concerto dal titolo “Eleganza ed estro nel Novecento francese”. Il raffinato programma strumentale, peraltro prezioso anche in quanto di raro ascolto, comincia con la Sonata per flauto e piano n. 3 di Philippe Gaubert, eseguita da Eleonora Donà, flauto, e Marco Perugini, pianoforte; seguono due opere di Maurice Ravel, la Sonata postuma per violino e pianoforte, suonati rispettivamente da Beatrice Rosato e Maddalena Gatto, e “Alborada del gracioso”, quarto movimento dal carattere ispanico tratto dalla suite per pianoforte solo “Miroirs”, interpretato da Giacomo Gennari. A Lisa Grigoletto, clarinetto, e Jacopo Doni, pianoforte, il compito di eseguire la Sonatina di Bohuslav Martinu, mentre al trio composto da Alvise Bernaus, clarinetto, Leyla Gobber, violino, e Sebastiano Mazza, pianoforte, quello di chiudere la serata con la Suite op. 157b di Darius Milhaud.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

In breve

La musica del Pollini in collaborazione con la Città di Selvazzano Dentro

Istituto Clair ore 11

Via Venezia 2 - Tencarola

Selvazzano Dentro

Domenica 16 giugno 2024

La chitarra nel XIX secolo

musiche di Paganini, Giuliano, Tarrega

Il flauto nelle corti europee

musiche di Susato, Praetorius, Schmelzer

Auditorium di San Michele ore 20.30

Via Roma 68

Selvazzano Dentro

Giovedì 23 maggio 2024

Eleganza ed estro nel Novecento francese

musiche di Gaubert, Ravel, Martinu

Pianisti in Russia

musiche di Skrjabin, Rachmaninov, Stravinsky

Classico romantico

musiche di Beethoven, Schumann

Ingresso gratuito

fino ad esaurimento dei posti disponibili

www.conservatoriopollini.it

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Via Eremitani, 18 - 35121 Padova

049 8750648

www.conservatoriopollini.it

Info web

https://www.conservatoriopollini.it/site/it/produzione-news-dettaglio/id-4056-titolo-la+musica+del+pollini.html

