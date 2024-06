“Il flauto nelle corti europee”, a Tencarola il concerto per la rassegna “La musica del Pollini”

Un’ultima matinée domenicale in arrivo all’Istituto Clair della frazione di Tencarola (via Venezia 2), sede che ha inaugurato e a cui ora spetta il compito di chiudere questa prima edizione de “La musica del Pollini”, la nuova rassegna in collaborazione con la Città di Selvazzano Dentro che ha allargato la proposta artistica del Conservatorio di Padova nel territorio.

Il cartellone classico, con protagonisti studenti e docenti dell’Istituto, conclude la sua sfilata di suoni e repertori invitando sul palco, domenica 30 giugno, alle ore 11, il Dolce&Pollini Ensemble, formazione che vede ai flauti il docente Paolo Faldi insieme a Cassandra Sozzo, Rachele Stocco, Marco Noal, Carolina Putica, Gianvittorio Trevisiol, Marzia Pellizzato, Nicole Xiccato, Tomas Nepitali, Antonio Morossi e Arrigo Pietrobon e alle percussioni Andrea Rampazzo, nel concerto dal titolo “Il flauto nelle corti europee”.

Il programma prevede composizi oni tra fine Rinascimento e primo Barocco che traggono ispirazione dalle varie forme di danza in voga in Europa nel dato periodo (padovana, bergamasca, allemanda, ciaccona etc.), tutte contraddistinte da una scrittura ricca e articolata e adattate ai più svariati organici attivi nelle corti aristocratiche.

Un’occasione di raro ascolto e ad alto grado di coinvolgimento per la piacevolezza e la vivacità delle musiche, con grandi compositori quali i fiamminghi Josquin Desprez e Johannes Ockeghem, ma anche gli italiani Lodovico Grossi da Viadana, frate francescano e compositore assai influente in Francia e Germania a cui si devono molte innovazioni nel linguaggio musicale, e Giorgio Mainerio, da cui ha preso spunto per la sua canzone “Ballo in Fa diesis minore” il cantautore Angelo Branduardi, ed altri ancora.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

