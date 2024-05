La musica pianistica di Skrjabin, Rachmaninov e Stravinsky a Selvazzano all’auditorium San Michele

Si prepara il nuovo appuntamento settimanale con “La musica del Pollini”, la rassegna concertistica in collaborazione con la Città di Selvazzano Dentro che diffonde nel territorio la proposta artistica del Conservatorio di Padova. Il cartellone, con protagonisti studenti e docenti dell’Istituto si muove nel solco della tradizione classica, offrendo una stagione di qualità per programmi ed esecuzioni.

Due le sedi interessate dai concerti: l’Istituto Clair della frazione di Tencarola, riservato alle matinée domenicali, a cadenza bisettimanale, e l’Auditorium San Michele (in via Roma 68), che invece ogni giovedì ospita gli eventi serali.

È dunque qui, in quest’ultima sede, che giovedì 30 maggio, alle ore 20.30, continuerà lo speciale viaggio di note dedicato a Selvazzano con la quintessenza della musica pianistica russa e tre delle sue più grandi firme, ognuna dotata di una propria visione e ricerca stilistica in grado di influenzare il linguaggio musicale e artistico occidentali. Un repertorio coinvolgente e tecnicamente impegnativo accuratamente distillato in tre titoli: ad Alberto Schiffo spetta l’esecuzione dei 24 Preludi op. 11 di Alexandr Skrjabin (1872-1915), modellati sulla base di quelli di Chopin op. 28, sua grande influenza nella prima parte di carriera, prima di abbracciare lo sperimentalismo e di creare il sistema atonale basato sui colori; le Variazioni su un tema di Corelli (La Follia) op. 42 di Sergej Rachmaninov (1873-1943) - che usa come spunto il famoso tema antico, a sua volta ripreso dal compositore barocco, per muoversi con sensibilità tardo romantica tra Chopin e Liszt - saranno invece interpretate da Sebastiano Mazza; chiude il programma Massimiliano Vettore con i Trois Mouvements de Petrouchka di Igor Stravinsky (1882-1971), trascrizione pianistica e riduzione del celebre balletto stilisticamente innovativo, con dissonanze, frammenti di frasi senza una risoluzione o uno sviluppo, motivi attinti da svariate tradizioni e ritmo marcato che lo renderanno il primo vero balletto moderno.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

