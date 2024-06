“La musica del Pollini”, a Selvazzano il concerto “Classico Romantico” all’auditorium San Michele

Il suono del pianoforte torna protagonista all’appuntamento settimanale con “La musica del Pollini”, la rassegna concertistica in collaborazione con la Città di Selvazzano Dentro che irradia nel territorio la proposta artistica del Conservatorio di Padova. Il cartellone, a cura di studenti e docenti dell’Istituto musicale, offre un excursus dell’area maggiormente legata alla tradizione classica, promuovendo programmi ed esecuzioni di qualità, fra brani celebri e pagine più ricercate .

Il concerto di giovedì 6 giugno, alle ore 20.30, presso l’Auditorium San Michele (in via Roma 68) sarà l’ultimo degli eventi serali della rassegna (ci saranno però altre due matinée domenicali all’Istituto Clair, il 16 e il 30 giugno). Il programma dal titolo “Classico Romantico” vedrà l’esecuzione di sonate pianistiche composte da Ludwig van Beethoven e Robert Schumann, immaginando di raccontare attraverso le note le trasformazioni attuate dal genio beethoveniano, che guardavano già molto oltre il periodo storico di appartenenza, e il passaggio di testimone definitivo al Romanticismo vero e proprio nella visione schumanniana. Del musicista di Bonn si ascolteranno quindi la Sonata per pianoforte n. 2 op. 2, composizione che comincia già vistosamente a “forzare” da dentro la tipica struttura e nondimeno la sostanza musicale, nell’interpretazione di Lorenzo Presotto, e la Sonata per pianoforte n. 21 in do maggiore op. 53 “Waldstein”, accostata alla celebre sinfonia “Eroica” per la grandezza e ricchezza di suono, eseguita da Andrea Tessarotto, per concludere infine con la Sonata per pianoforte in fa minore op. 14 n. 3 “Concerto senza orchestra” di Schumann, maestosa nell’architettura e di un’intensità unica, ritenuta non a caso da Horowitz “una delle più grandiose pagine della musica romantica”, interpretata da Giulio Poggia.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

In breve

La musica del Pollini in collaborazione con la Città di Selvazzano Dentro

Istituto Clair ore 11

Via Venezia 2 - Tencarola

Selvazzano Dentro

Domenica 16 giugno 2024

La chitarra nel XIX secolo

musiche di Paganini, Giuliano, Tarrega

La chitarra nel XIX secolo musiche di Paganini, Giuliano, Tarrega Domenica 30 giugno 2024

Il flauto nelle corti europee

musiche di Susato, Praetorius, Schmelzer

Auditorium di San Michele ore 20.30

Via Roma 68

Selvazzano Dentro

Giovedì 6 giugno 2024

Classico romantico

musiche di Beethoven, Schumann

Ingresso gratuito

fino ad esaurimento dei posti disponibili

www.conservatoriopollini.it

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Via Eremitani, 18 - 35121 Padova

049 8750648

www.conservatoriopollini.it

Info web

https://www.conservatoriopollini.it/site/it/produzione-news-dettaglio/id-4056-titolo-la+musica+del+pollini.html

https://www.facebook.com/events/985710906192466/985710926192464

