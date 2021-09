La grande musica romantica per pianoforte da Beethoven a Chopin con il pianista Riccardo Pettinà

Un intenso programma da Beethoven a Chopin passando per Schubert si terrà nella sala conferenze dell'Hotel Salus venerdì 10 settembre 2021 alle ore 21.15 con il pianista veneziano Riccardo Pettinà. Diplomatosi al Conservatorio di Venezia nel 2017 ha recentemente conseguito il diploma di studi superiori di perfezionamento ad indirizzo concertistico presso i corsi triennali della European Piano Open Academy sotto la guida del pianista Achille Gallo.

Ha seguito inoltre Masterclass con i maestri Gerlinde Otto (Hochschule fur Musik di Weimar), Nora Doallo (Conservatorio di Lugano), Ian Jones (Royal College of Music di Londra) e Mati Mikalai (Estonia). Ha inoltre conseguito importanti risultati in concorsi pianistici nazionali ed internazionali quali il 3° premio al Concorso Pianistico "Città di Belluno", il 2° premio assoluto al Concorso Internazionale Pianistico "Città di Albenga", finalista al Concorso Internazionale "Città di Oleggio" e finalista 5° premio al Concorso Internazionale "Vila de Xabia" in Spagna. Ha recentemente eseguito a Firenze il Concerto in fa minore op. 21 di F.Chopin con il quartetto d'archi "Echos" nell'ambito delle Masterclass Internazionali 2021 a Villa Magni (Pistoia).

Riccardo Pettinà eseguirà musiche di Beethoven, Schubert e Chopin. Il concerto è organizzato dalla European Piano Open Academy in collaborazione con la World Piano Teachers Association seziona Italia, il Club Amici della Musica di Abano Terme con il supporto dell'Hotel Salus e l'assistenza della ditta "Zanta Pianoforti".

Informazioni e contatti

Ingresso libero con prenotazione a: clamatassociazione@libero.it

Certificazione verde obbligatoria per l'accesso al concerto.

Sede: Hotel Salus, Sala Conferenze ore 21.15.

Web: https://www.amicidellamusicaclamat.it.

