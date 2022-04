Tornano i concerti musicali domenicali alla Cappella universitaria San Massimo e si riparte domenica 10 aprile, alle ore 17 con Musica a San Massimo – Concerto con musiche di Georg Friedrich Händel (1685-1759) e Johann Joachim Quantz (1697-1773) interpretate da Chiara Mario al flauto, Giada Ballico al fagotto e dal Quartetto musicale barocco (Piero Toso e Serena Bicego ai violini, Davide Toso alla viola e Francesco Finotto all’organo).

Verranno proposti il concerto per organo op.4 n. 1 e il concerto grosso in fa maggiore di Händel e il concerto per flauto e archi di Quantz.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.