Un weekend di musica a sostegno di Medici in Strada

Sabato 18 e domenica 19 marzo in città si terranno due concerti con entrata a offerta responsabile a sostegno dell’attività dell’Associazione Medici in strada.

Sabato 18 marzo

Sabato l’appuntamento è al Conservatorio Pollini alle 18 per il concerto “Musica alla corte di Luigi XV” eseguito dalla Camerata Accademica del Conservatorio Pollini e dal Coro del liceo musicale Concetto Marchesi.

Scopri il programma di sala

Domenica 19 marzo

Domenica per la rassegna Quaresima in musica, nella chiesa di San Francesco si terrà un concerto per violino e organo con Matteo Rizzi al violino e Matteo Varagnolo all’organo.

Scarica la locandina dell'evento

L’Associazione Medici in strada

L’Associazione Medici in strada è nata nel 2017 con l'obiettivo di fornire informazioni mediche alle persone in difficoltà che trascurano la propria salute. Per raggiungere le persone i medici si spostano a bordo di un camper , stazionano nei luoghi più frequentati della città e offrono i primi controlli alle persone che altrimenti non si rivolgerebbero ai sanitari e, se è il caso, provvedono a far sì che chi ha bisogno riceva, gratuitamente, le cure necessarie.

Tra i medici volontari dell’associazione - una ottantina, alcuni in pensione, altri ancora in attività - ci sono anche odontoiatri e psicologi. Ai sanitari si aggiunge una ventina di altri volontari che aiutano l'associazione a realizzare i progetti.