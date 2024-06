A Palazzo Sambonifacio “Musica sotto gli archi” con il concerto del duo Baldeyrou-Stavy

In arrivo un nuovo appassionante appuntamento per “Musica sotto gli archi”, la speciale rassegna concertistica all’aperto promossa dalla Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi di Padova, in coproduzione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus di Venezia, organizzata nel portico, già definito salotto padovano della bella stagione, di Palazzo Sambonifacio (in via Andreini 4, a Padova), lo storico edificio finemente restaurato in cui ha sede le Fondazione: un contesto altamente suggestivo e piacevole, con vista giardino, dotato inoltre di un’ottima acustica, che costituisce un motivo di gradimento in più.

Il concerto, il penultimo della presente edizione, in programma giovedì 20 giugno, al consueto orario delle 20.15, sarà dedicato al clarinetto (strumento prediletto dal fondatore Elio Peruzzi che trova sempre degli spazi appositi all’interno delle rassegne della Fondazione) e avrà come protagonista il francese Nicolas Baldeyrou, ossia uno dei più importanti clarinettisti della sua generazione, invitato a suonare come solista con grandi orchestre in sedi prestigiose come la Carnegie Hall di New York, il Concertgebouw di Amsterdam, la Cité de la Musique di Parigi, la Filarmonica di Colonia, il Mozarteum di Salisburgo, la Konzerthaus di Vienna. In duo con il pianista Nicolas Stavy, protagonista di una intensa carriera concertistica, Baldeyrou eseguirà un programma franco-tedesco, comprendente musiche di Robert Schumann (Fantasiestu?c ke op. 73), Johannes Brahms (Sonata n. 2 in mi bemolle maggiore op. 120 n. 2), Camille Saint-Saëns (Sonata in mi bemolle maggiore op. 167), Gabriel Pierné (Canzonetta op. 19), Francis Poulenc (Sonata FP 184). Un concerto che guarda alla tradizione più “classica” e allarga il ventaglio di proposte del cartellone.

Con il contributo del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Comune di Padova.

Giovedì 20 giugno, ore 20.15

La rassegna è organizzata dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi in coproduzione con l'Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus di Venezia, con il contributo del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Comune di Padova.

Intero online euro 9,50 - Under 25 online euro 4,50

https://oooh.events/evento/musica-sotto-gli-archi-20-giugno-biglietti/

