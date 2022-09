Alessandro Taverna per la rassegna “Musica sotto gli archi” a palazzo Sambonifacio

Appendice settembrina per la rassegna “Musica sotto gli archi” della Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi che prima di inaugurare gli appuntamenti autunnali regala al proprio pubblico un ultimo concerto all’aperto nel suggestivo portico con vista giardino di Palazzo Sambonifacio, la nuova sede della Fondazione nella centrale via Andreini 4 (all’angolo con via Barbarigo), a Padova.

Protagonista del tardivo scorcio d’estate atteso per venerdì 23 settembre, alle ore 20.15, sarà Alessandro Taverna, pianista veneto oggi nel pieno di una brillante carriera internazionale da solista e con le più prestigiose orchestre del mondo. L’esibizione, già programmata nel 2020 e sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, prevede musiche di Sergej Rachmaninov (1873-1943) e Silvio Omizzolo (1905-1991), secondo le finalità statutarie di valorizzare la figura e l’opera del pianista e compositore padovano, e la cultura musicale veneta, mettendole in confronto dialettico con la grande tradizione classica: di Rachmaninov si ascolteranno la seconda raccolta di studi pianistici Études-Tableaux op. 39 e la Sonata per pianoforte n. 2 op. 36 (Nuova versione revisionata e ridotta dall’autore), mentre di Omizzolo “Ein altes Albumblatt” e “Warum?”, due superbe costruzioni musicali rivolte verso una musicalità essenziale ma ricca di imprevisti ed eccitanti invenzioni.

Alessandro Taverna si è affermato a livello internazionale al Concorso Pianistico di Leeds nel 2009. È stato scelto dalla fondazione internazionale The Keyboard Charitable Trust di Londra per esibirsi in una serie di recital in Europa e negli Stati Uniti, tra cui il Castleton Festival del celebre direttore d’orchestra Lorin Maazel il quale lo ha successivamente invitato come solista e diretto in una tournée tra Germania e Austria. Sono numerose le sue prestigiose affermazioni in concorsi pianistici internazionali. Ha ricevuto al Quirinale da Giorgio Napolitano il Premio Presidente della Repubblica 2012, attribuitogli per meriti artistici e per la sua carriera internazionale. Ha registrato per BBC Radio 3, Rai Radio 3, la Radiotelevisione Slovena, RSI Radiotelevisione Svizzera. Dopo il successo di critica del suo album dedicato a Nikolay Medtner, Alessandro Taverna ha inciso di recente un nuovo disco per l’etichetta inglese SOMM dedicato a Debussy e Ravel. La rassegna “Musica sotto gli archi” gode del patrocinio del Comune di Padova.

Programma

Sergej Rachmaninov (1873-1943)

Etudes-Tableaux op. 39

1. Allegro agitato 2. Lento assai 3. Allegro molto 4. Allegro assai 5. Appessionato

6. Allegro 7. Lento 8. Allegro moderato 9. Allegro moderato

Silvio Omizzolo (1905-1991)

Ein altes Albumblatt

Warum?

Sergej Rachmaninov

Sonata n. 2 in Si bemolle minore op. 36 (seconda versione)

Allegro agitato - Non allegro – L’istesso tempo. Allegro molto

