Il Nuovo trio italiano d’archi chiude “Musica sotto gli archi” a Palazzo Sambonifacio

Appuntamento conclusivo per “ Musica sotto gli archi”, la speciale rassegna concertistica all’aperto promossa dalla Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi di Padova, in coproduzione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus di Venezia, organizzata all’interno del portico, eletto dal pubblico salotto padovano della bella stagione, di Palazzo Sambonifacio (in via Andreini 4, a Padova), lo storico edificio finemente restaurato in cui ha sede le Fondazione: un contesto altamente suggestivo e piacevole, con vista giardino, dotato inoltre di un’ottima acustica, che costituisce sempre un motivo di gradimento in più.

L’ultima data in calendario della presente edizione, giovedì 27 giugno, al consueto orario delle 20.15, vedrà un altro prezioso concerto dedicato alla musica italiana, con protagonista il Nuovo Trio Italiano d’Archi, gruppo che ha ereditato il suo nome dalla gloriosa storica formazione costituitasi nel 2004, con Franco Gulli, Bruno Giuranna e Giacinto Caramia, le prime parti dell’Orchestra Nazionale della Rai: l’attuale gruppo, rifondato nel 2018, è composto da Alessandro Milani, violino, Luca Ranieri, viola, Pierpaolo Toso, violoncello. Verranno eseguite musiche di Felice Giardini (Trio in si bemolle maggiore op. 17 n. 2), Luigi Boccherini (Trio in re maggiore op. 14 n. 4), Leone Sinigaglia (Serenata per trio d’archi op. 33) e Mario Castenluovo-Tedesco (Tedesco Trio per archi in re minore op. 147), splendidi esempi di musica strumentale italiana dal Settecento al Novecento. Un concerto che simbolicamente sottolinea l’ampio ventaglio cronologico promosso dal cartellone primaverile 2024. Appuntamento all’autunno per altre importanti rassegne musicali.

Con il contributo del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Comune di Padova.

