“Musica sotto gli archi”, concerto omaggio al prof. Benedetto Scimemi a Palazzo Sambonifacio

Si terrà lunedì 27 maggio il prossimo appuntamento della nuova stagione appena inaugurata di “Musica sotto gli archi”, rassegna concertistica all’aperto promossa dalla Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi di Padova in coproduzione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus di Venezia, organizzata nel portico, eletto a salotto padovano della bella stagione, di Palazzo Sambonifacio (in via Andreini 4, a Padova), storico edificio in cui ha sede le Fondazione: un contesto altamente suggestivo e piacevole, con vista giardino, dotato di un’ottima acustica. Il concerto di lunedì, alle ore 20.15, è un’occasione particolare e particolarmente sentita dalla Omizzolo-Peruzzi che invita il Quartetto Scimemi per un ricordo e un omaggio musicale a Benedetto Scimemi, noto matematico padovano, musicista e musicofilo, scomparso un anno fa. Da grande matematico e appassionato musicista il prof. Scimemi studiava le relazioni fra le due materie e teneva conferenze sul legame fra i numeri e le note, da Pitagora all’elaborazione delle scale musicali fino ai temperamenti (nel privato il prof. Scimemi amava suonare le Variazioni Goldberg di Bach, magnifico esempio di calcolo minuzioso e arte sopraffina). La Fondazione lo ha frequentato e stimato in quanto marito della Presidente, Luisa San Bonifacio, nonché assiduo frequentatore dei suoi concerti e preziosa fonte di acuti e profondi contributi critici. Il Quartetto Scimemi, formato dal primogenito Ettore, viola, insieme ai nipoti (figli di Ettore) Tommaso, violino, Akiko, violino, e Pietro, violoncello, eseguirà un programma di celebri musiche quartettistiche di W.A. Mozart (Quartetto n. 14 in sol maggiore K387 “Fru?hling”) e L. van Beethoven (Quartetto n. 7 in fa maggiore op. 59 n. 1 “Razumowsky”). Un prezioso concerto che evade momentaneamente dal Novecento storico italiano, focus della Fondazione e del cartellone, per tributare un affettuoso omaggio. Con il contributo del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Comune di Padova.

Musica sotto gli archi

Lunedì 27 maggio, ore 20.15

Portico di Palazzo Sambonifacio

Via Andreini 4, Padova

Quartetto Scimemi

Tommaso Scimemi, violino

Akiko Scimemi, violino

Ettore Scimemi, viola

Pietro Scimemi, violoncello

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Quartetto n. 14 in sol maggiore K387 “Fru?hling”

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Quartetto n. 7 in fa maggiore op. 59 n. 1 “Razumowsky”

Concerto dedicato a Benedetto Scimemi

Biglietti

Acquisto all’ingresso:

Intero euro 10 - Under 25 euro 5

Vendita all’ingresso da mezz’ora prima dell’orario di inizio del concerto.

Acquisto online (il prezzo online è più conveniente di quello all’ingresso):

Intero online euro 9,50 - Under 25 online euro 4,50 (commissioni comprese)

Vendita online (già attiva): https://oooh.events/evento/musica-sotto-gli-archi-27-maggio-biglietti/

Info: 340 9291163

info@fondazioneomizzoloperuzzi.it

www.fondazioneomizzoloperuzzi.it

Fondazione Musicale Omizzolo - Peruzzi

Via Isabella Andreini, 4

Padova

www.fondazioneomizzoloperuzzi.it

https://oooh.events/evento/musica-sotto-gli-archi-27-maggio-biglietti/

Questo il ricco programma dei concerti

Lunedì 27 maggio ore 20.15

QUARTETTO SCIMEMI

Tommaso Scimemi violino - Akiko Scimemi violino

Ettore Scimemi viola - Pietro Scimemi violoncello

Musiche di Mozart, Beethoven

Concerto dedicato a Benedetto Scimemi

violino - violino viola - violoncello Musiche di Mozart, Beethoven Giovedì 30 maggio ore 20.15

Monica Bacelli mezzosoprano

TRIO METAMORPHOSI

Mauro Loguercio violino – Francesco Pepicelli violoncello - Angelo Pepicelli pianoforte

Musiche di Omizzolo, Haydn, Beethoven

mezzosoprano violino – violoncello - pianoforte Musiche di Omizzolo, Haydn, Beethoven Sabato 8 giugno ore 20.15

Massimiliano Génot pianoforte

Il pianoforte della Nuova Italia

Musiche di Unia, Omizzolo, Piccoli, Palumbo, Longo, Bufaletti, Floridia, Sinigaglia

pianoforte Il pianoforte della Nuova Italia Musiche di Unia, Omizzolo, Piccoli, Palumbo, Longo, Bufaletti, Floridia, Sinigaglia Giovedì 20 giugno ore 20.15

Nicolas Baldeyrou clarinetto

Nicolas Stavy pianoforte

Musiche di Schumann, Brahms, Saint-Saëns, Pierné, Poulenc

clarinetto pianoforte Musiche di Schumann, Brahms, Saint-Saëns, Pierné, Poulenc Giovedì 27 giugno ore 20.15

NUOVO TRIO ITALIANO D'ARCHI

Alessandro Milani violino – Luca Ranieri viola - Pierpaolo Toso violoncello

Musiche di Giardini, Boccherini, Sinigaglia, Castelnuovo- Tedesco

La rassegna è organizzata dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi in coproduzione con l'Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus di Venezia, con il contributo del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Comune di Padova.

