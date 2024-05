“Musica sotto gli archi”, concerto di Monica Bacelli e il trio Metamorphosi a Palazzo Sambonifacio

Raddoppia nella stessa settimana l’appuntamento con la nuova stagione di “Musica sotto gli archi”, rassegna concertistica all’aperto promossa dalla Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi di Padova in coproduzione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus di Venezia, organizzata nel portico, eletto a salotto padovano della bella stagione, di Palazzo Sambonifacio (in via Andreini 4, a Padova), storico edificio in cui ha sede le Fondazione: un contesto altamente suggestivo e piacevole, con vista giardino, dotato di un’ottima acustica. Il secondo concerto della settimana, in programma giovedì 30 maggio al consueto orario delle 20.15, è in verità il recupero di una data tanto attesa e poi cancellata durante l’anno della pandemia: la serata finalmente tornata in cartellone ha come interprete principale una delle più quotate voci liriche italiane oggi in attività, il mezzosoprano Monica Bacelli.

La cantante interverrà assieme al trio Metamorphosi (formato da Mauro Loguercio, violino, Francesco Pepicelli, violoncello, e Angelo Pepicelli, pianoforte) per eseguire un interessante e divertente programma di Songs, Airs e Lieder scozzesi di Haydn e di Beethoven, preceduto dalla lirica “Sensazione” di Silvio Omizzolo, unendo quindi la grande tradizione classica europea all’opera del pianista, compositore e didatta padovano vissuto fra il 1905 e il 1991, la cui valorizzazione, insieme alla diffusione della musica strumentale del Novecento storico italiano, è il focus della Omizzolo-Peruzzi. Un concerto pieno di colori che è un viaggio di note attraverso sconfinate lande, tradizioni e pagine poco conosciute di due dei più grandi nomi della storia della musica, affascinanti anche nell’accostamento con Omizzolo. Con il contributo del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Comune di Padova.

Musica sotto gli archi

Giovedì 30 maggio, ore 20.15

Portico di Palazzo Sambonifacio

Via Andreini 4, Padova

Monica Bacelli

mezzosoprano

Trio Metamorphosi

Mauro Loguercio, violino - Francesco Pepicelli, violoncello - Angelo Pepicelli, pianoforte

Programma

Silvio Omizzolo

Sensazione

Franz Joseph Haydn

Trio Hob. XV:29

Scots Songs e Scottish Airs (selezione)

Ludwig van Beethoven

Dieci Variazioni Kakadu

25 Schottische Lieder op. 108 (selezione)

Questo il ricco programma dei concerti

mezzosoprano violino – violoncello - pianoforte Musiche di Omizzolo, Haydn, Beethoven Sabato 8 giugno ore 20.15

Massimiliano Génot pianoforte

Il pianoforte della Nuova Italia

Musiche di Unia, Omizzolo, Piccoli, Palumbo, Longo, Bufaletti, Floridia, Sinigaglia

Giovedì 20 giugno ore 20.15

Nicolas Baldeyrou clarinetto

Nicolas Stavy pianoforte

Musiche di Schumann, Brahms, Saint-Saëns, Pierné, Poulenc

Nicolas Baldeyrou clarinetto

Nicolas Stavy pianoforte

Musiche di Schumann, Brahms, Saint-Saëns, Pierné, Poulenc

clarinetto pianoforte Musiche di Schumann, Brahms, Saint-Saëns, Pierné, Poulenc Giovedì 27 giugno ore 20.15

NUOVO TRIO ITALIANO D'ARCHI

Alessandro Milani violino – Luca Ranieri viola - Pierpaolo Toso violoncello

Musiche di Giardini, Boccherini, Sinigaglia, Castelnuovo- Tedesco

Biglietti

Acquisto all’ingresso:

Intero euro 10 - Under 25 euro 5

Vendita all’ingresso da mezz’ora prima dell’orario di inizio del concerto.

Acquisto online (il prezzo online è più conveniente di quello all’ingresso):

Intero online euro 9,50 - Under 25 online euro 4,50 (commissioni comprese)

Info: 340 9291163

info@ fondazioneomizzoloperuzzi.it

www.fondazioneomizzoloperuzzi. it

Fondazione Musicale Omizzolo - Peruzzi

Via Isabella Andreini, 4

Padova

www.fondazioneomizzoloperuzzi. it

