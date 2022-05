“Musica sotto gli archi”, i concerti della Fondazione Omizzolo Peruzzi nel portico di Palazzo San Bonifacio

La Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi nasce nel 2012 per volontà dei soci fondatori Elio Peruzzi ed Enrica Omizzolo, come naturale prosecuzione dell’attività del Centro Culturale Musicale “Silvio Omizzolo”, nato nel 1997 per mantenere vivo il ricordo del Maestro Silvio Omizzolo promuovendo iniziative culturali e musicali: rassegne musicali, concerti, mostre, conferenze, pubblicazioni di cd, festival, concorsi.

Nella prima parte del 2022 è in cartellone la rassegna musicale dal titolo Musica sotto gli archi, ciclo di sei concerti che si effettueranno dal 5 maggio al 7 giugno 2022, con una appendice il 23 settembre, alla vigilia del salotto musicale autunnale.

Gli eventi si terranno sotto al porticato della nuova sede Fondazione Omizzolo Peruzzi: la splendida cornice di Palazzo San Bonifacio, in Via Andreini 4 a Padova.

Programma

Inizio concerti: ore 20.15

Giovedì 5 maggio

Michele Marelli, clarinetto - corno di bassetto - clarinetto basso

Musiche di Stockhausen, Hosokawa, Dalla Vecchia, Scelsi, Fedele, Francesconi, Ferneyhough, Maxell-Davies

Lunedì 9 maggio

Elia Cecino, pianoforte - Quartetto Dafne

Musiche di Respighi, Fano

Venerdì 13 maggio

Andrea Bacchetti, pianoforte

Musiche di Bach, Scarlatti, Debussy, Omizzolo, Mozart

Venerdì 20 maggio

Enrico Pompili, pianoforte

Musiche di Da Bologna, Stradella, Scelsi, Omizzolo, Respighi, Azzaiolo, Pompili, Martini

Giovedì 2 giugno

Alessandro Beverari, clarinetto - Mariko Furukawa, pianoforte

Musiche di Bassi-Giampieri, Dalla Vecchia, Rota, Widor, Debussy, De Sarasate-Baldeyrou

Martedì 7 giugno

Roberto Prosseda - Axel Trolese, due pianoforti

Musiche di Muzio Clementi, Fano, Casella, Omizzolo, Aldo Clementi

Venerdì 23 settembre

Alessandro Taverna, pianoforte

Musiche di Rachmaninov, Omizzolo

Informazioni

Per ragioni di capienza si consiglia di prenotare o acquistare i biglietti online.

Biglietto unico euro 8

Acquisto biglietti online: CLICCARE QUI

Prenotazione online: CLICCARE QUI

Acquisto e ritiro biglietti: presso la sede del concerto da mezz’ora prima dell’inizio.

Info: 340 9291163

Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi

cell. 340 9291163 - info@fondazioneomizzoloperuzzi.it

