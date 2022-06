Roberto Prosseda e Axel Trolese per la rassegna “Musica sotto gli archi” a palazzo Sambonifacio

Giunge all’ultimo appuntamento concertistico della stagione primaverile la rassegna all’aperto “Musica sotto gli archi”, ambientata nel suggestivo portico di Palazzo Sambonifacio (via Andreini 4, Padova), nuova sontuosa sede della Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi.

Martedì 7 giugno 2022, al consueto orario delle 20.15, si chiude con un concerto per due pianoforti in cui si potranno apprezzare entrambi gli strumenti di proprietà della Fondazione.

Ne sarà interprete un duo formato dal rinomato pianista Roberto Prosseda e da un suo ex allievo, oggi collega al Conservatorio di Rovigo, il venticinquenne Axel Trolese, premiato in molti concorsi fra cui il prestigioso “Premio Venezia”. Anche questo programma, che avrà come estremità cronologiche Muzio e Aldo Clementi, sarà interamente italiano e comprenderà le trascrizioni di Silvio Omizzolo e Guido Alberto Fano di loro brani per pianoforte e orchestra da poco registrati a Londra con la London Philarmonic Orchestra per un cd di prossima uscita. Roberto Prosseda (1975) si è affermato in vari concorsi internazionali. Dal 2005 suona regolarmente con alcune delle più importanti orchestre del mondo. Con la Gewandhaus Orchester diretta da Riccardo Chailly ha inciso il Concerto inedito in mi minore di Mendelssohn, pubblicato dalla Decca nel settembre 2009. Attivo anche nella promozione della musica d’oggi, è dedicatario di numerose composizioni pianistiche di celebri compositori contemporanei, tra cui Aldo Clementi, Ennio Morricone, Luca Lombardi, Marcello Panni, Alessandro Solbiati, Michele dall’Ongaro, Paolo Castaldi, Ivan Fedele, Carlo Boccadoro, Nicola Campogrande. Nel 2010 la Deutsche Grammophon ha selezionato dodici sue incisioni per inserirle nel cofanetto “Classic Gold”.

Axel Trolese (1997) ha studiato con alcuni dei più importanti musicisti a livello internazionale. Attualmente è un artista in residenza presso la Queen Elisabeth Music Chapel. Nel 2022 ha ricevuto la borsa di studio “Giuseppe Sinopoli” da parte del Presidente della Repubblica Italiana e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Interprete appassionato della musica francese, nel 2016 le ha dedicato il suo primo disco “The Late Debussy: Etudes & Epigraphes Antiques”, recensito positivamente su La Repubblica, Musica, Amadeus, il Giornale della Musica e il Corriere dello Spettacolo. È docente di Pianoforte presso il Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo.

Un programma che conferma l’ambizioso obiettivo della Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi, che in coproduzione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus è fra le istituzioni finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo del Ministero della Cultura, di porsi come punto di riferimento per la valorizzazione e la diffusione della musica strumentale del Novecento storico italiano.

La rassegna “Musica sotto gli archi” gode del patrocinio del Comune di Padova.

Programma dettagliato

Roberto Prosseda Axel Trolese

due pianoforti

Muzio Clementi (1752-1832)

Sonata per 2 pianoforti

Guido Alberto Fano (1875-1961)

Andante e Allegro con fuoco per pianoforte e orchestra

(trascrizione per 2 pianoforti dell’autore)

Alfredo Casella (1883-1947)

Pagine di guerra per pianoforte a 4 mani

Silvio Omizzolo (1905-1991)

Concerto per pianoforte e orchestra (trascrizione per 2 pianoforti dell’autore)

Allegro - Andante maestoso - Allegro (impetuoso)

Aldo Clementi (1925-2011)

Studio 2

Ingresso

Per ragioni di capienza si consiglia di prenotare o acquistare i biglietti online.

Biglietto unico euro 8

Acquisto biglietti online: CLICCARE QUI

Prenotazione online: CLICCARE QUI

Acquisto e ritiro biglietti: presso la sede del concerto da mezz’ora prima dell’inizio.

Info: 340 9291163

Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi

cell. 340 9291163 - info@fondazioneomizzoloperuzzi.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/musica-sotto-gli-archi

https://www.facebook.com/fondazioneomizzoloperuzzi/

Locandina articolo da comunicato stampa