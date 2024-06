“Musica sotto gli archi”, Massimiliano Génot al pianoforte a Palazzo Sambonifacio

Arriva nel fine settimana il nuovo appuntamento di “Musica sotto gli archi”, la rassegna concertistica all’aperto promossa dalla Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi di Padova, in coproduzione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus di Venezia, organizzata nel portico, già eletto dal pubblico salotto padovano della bella stagione, di Palazzo Sambonifacio (in via Andreini 4, a Padova), lo storico edificio finemente restaurato in cui ha sede le Fondazione: un contesto altamente suggestivo e piacevole, con vista giardino, dotato inoltre di un’ottima acustica, che costituisce un motivo di gradimento in più.

Il concerto, il sesto della presente edizione, in programma sabato 8 giugno, al consueto orario delle 20.15, vedrà il virtuoso torinese Massimiliano Génot, interessato alla musica dei pianisti dell’Italia unita, eseguire un programma interamente dedicato alla musica italiana del secondo Ottocento, con a fianco alcune preziose composizioni di Silvio Omizzolo, il pianista, compositore e didatta padovano vissuto fra il 1905 e il 1991 che la Fondazione per statuto si impegna a promuovere, sia come opera che come figura culturale, insieme alla musica strumentale del Novecento storico italiano: un impegno che distingue e colloca la Omizzolo-Peruzzi fra le pochissime realtà in Italia ad occuparsi di questo importante repertorio di cui forse c’è una maggiore consapevolezza all’estero. Génot è diplomato in pianoforte e composizione al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. Si è perfezionato con Aldo Ciccolini e poi con Maria Tipo al Conservatorio Superiore di Ginevra, dove ha ottenuto il “Premier Prix de Virtuosité avec distinction”, infine ad Imola con Lazar Berman. Si è specializzato in tecnica pianistica, storia e teoria dell’interpretazione con Piero Rattalino ed ha effettuato la prima registrazione assoluta de “La Scuola della velocità” op. 299 di Carl Czerny. Tante le iniziative degne di nota a suo nome, fra cui quella della ricerca dei compositori piemontesi dimenticati, come Giuseppe Unia, pianista e compositore di corte di Sua Maestà il Re d’Italia. Nel concerto padovano Génot suonerà musiche di: Unia (Allegro, da Grande Sonata Appassionata op. 148), Omizzolo (Ein altes Albumblatt - Arabesco), Tito Piccoli (Romanzetto melodico, da “Il Volontario”), Costantino Palumbo (“Cavalieri arabi”), Alessandro Longo (Preludio, da Studi per le ottave op. 4), Federico Bufaletti (Allemanda-Rigaudon, da Suite en style ancien), Pietro Floridia (Falene op. 14 n. 2), Leone Sinigaglia (Capriccio op. 24 n. 1). Con il contributo del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Comune di Padova.

Musica sotto gli archi

Sabato 8 giugno, ore 20.15

Portico di Palazzo Sambonifacio

Via Andreini 4, Padova

Massimiliano Génot, pianoforte

Questo il ricco programma dei concerti

Nicolas Baldeyrou clarinetto

Nicolas Stavy pianoforte

Musiche di Schumann, Brahms, Saint-Saëns, Pierné, Poulenc

clarinetto pianoforte Musiche di Schumann, Brahms, Saint-Saëns, Pierné, Poulenc Giovedì 27 giugno ore 20.15

NUOVO TRIO ITALIANO D'ARCHI

Alessandro Milani violino – Luca Ranieri viola - Pierpaolo Toso violoncello

Musiche di Giardini, Boccherini, Sinigaglia, Castelnuovo- Tedesco

La rassegna è organizzata dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi in coproduzione con l'Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus di Venezia, con il contributo del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Comune di Padova.

Biglietti

Acquisto all’ingresso:

Intero euro 10 - Under 25 euro 5

Vendita all’ingresso da mezz’ora prima dell’orario di inizio del concerto.

Acquisto online (il prezzo online è più conveniente di quello all’ingresso):

Intero online euro 9,50 - Under 25 online euro 4,50 (commissioni comprese)

Vendita online (già attiva): https://oooh.events/evento/musica-sotto-gli-archi-30-maggio-biglietti/

Info: 340 9291163

info@ fondazioneomizzoloperuzzi.it

www.fondazioneomizzoloperuzzi. it

https://oooh.events/evento/musica-sotto-gli-archi-8-giugno-biglietti/

