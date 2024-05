Torna la rassegna “Musica sotto gli archi” di palazzo Sambonifacio

Prende il via dal 7 maggio la terza edizione di “Musica sotto gli archi”, la rassegna all’aperto promossa dalla Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi, in coproduzione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus di Venezia, organizzata nello spazio raccolto, eletto a salotto padovano della bella stagione, di Palazzo Sambonifacio, lo storico edificio (in via Andreini 4, a Padova) in cui ha sede la Fondazione. In questo suggestivo contesto con vista giardino, dotato peraltro di un’ottima acustica, si terranno otto concerti (due in più rispetto allo scorso anno) che confermano l’ambizioso obiettivo della Omizzolo-Peruzzi: la valorizzazione e diffusione della musica strumentale del Novecento storico italiano. Nata nel 2012 come filiazione del Centro culturale musicale Silvio Omizzolo e voluta dai musicisti padovani Enrica Omizzolo ed Elio Peruzzi per mantenere vivo il ricordo del pianista, compositore e didatta padovano di Silvio Omizzolo, vissuto fra il 1905 e il 1991, la Fondazione è infatti oggi fra le pochissime istituzioni in Italia a distinguersi per questo impegno. Nel cartellone, che durerà fino al 27 giugno, ci saranno anche brani del repertorio europeo dal Settecento a oggi e musica etnica in ricordo agli eclettici interessi dei coniugi fondatori.

Il 7 maggio

Il primo appuntamento di martedì 7 maggio, alle ore 20.15, avrà come protagonista un duo pianistico formato dall’eccellente pianista russa Zlata Chochieva e dal noto pianista padovano Mattia Ometto, che apriranno la rassegna con una trascrizione di Omizzolo da Mozart e un brano di Omizzolo per due pianoforti, oltre ad altra musica italiana di Ferruccio Busoni e pagine di repertorio di Liszt e Lutoslawsky.

Il 10 maggio

Nella stessa settimana, venerdì 10 maggio, ci sarà una serata dedicata alla musica indiana e ai suoi “raga”, strutture musicali tipiche, considerate capaci di poter “colorare” la mente. Interpreti saranno il giovane virtuoso di sarod (strumento a corde tradizionale) e compositore di rara qualità Apratim Majumdar; il suonatore di tabla Amit Chatterjee, originario di Calcutta; il polistrumentista e musicoterapeuta italiano, esperto di musica indiana, Riccardo Misto, che suonerà il tampura (altro strumento a corde indiano).

Il 18 maggio

Due interpreti di grande esperienza daranno vita al terzo concerto, in programma sabato 18 maggio, interamente dedicato alla musica del Novecento storico italiano. Il violinista Amiram Ganz, storico componente del Trio Shostakovic (dal 1987) e dell’Altenberg Trio di Vienna (dal 1994), ed il pianista moldavo Alexander Paley, noto per la sua tecnica eccezionale, il repertorio ampio ed eclettico e le interpretazioni originali e personali, eseguiranno musiche di Martucci, Fano, Omizzolo e Dallapiccola.

Il 27 maggio

Il 27 maggio il Quartetto Scimemi, composto da Tommaso, Akiko, Ettore e Pietro Scimemi, eseguirà musiche di Mozart e Beethoven in ricordo di Benedetto Scimemi, noto matematico padovano, musicista e musicofilo, scomparso un anno fa. La Fondazione Omizzolo Peruzzi lo ha frequentato e stimato in quanto marito della Presidente, Luisa San Bonifacio, e in quanto assiduo frequentatore dei suoi concerti e preziosa fonte di acuti e profondi contributi critici.

Il 30 maggio

Il 30 maggio si terrà il recupero di un concerto cancellato nell’anno della pandemia che avrà come interprete principale una delle più quotate cantanti liriche italiane oggi in attività, il mezzosoprano Monica Bacelli. Assieme al trio Metamorphosi (Mauro Loguercio, violino; Francesco Pepicelli, violoncello; Angelo Pepicelli, pianoforte) eseguirà un interessante e divertente programma di “Songs, Airs e Lieder” scozzesi di Haydn e di Beethoven, preceduto dalla lirica “Sensazione” di Silvio Omizzolo. Il sesto concerto, che si terrà l’8 giugno, vedrà il virtuoso torinese Massimiliano Génot, interessato alla musica dei pianisti dell’Italia unita, impegnato in un programma interamente dedicato alla musica italiana del secondo Ottocento con a fianco alcune composizioni di Omizzolo.

Il 20 giugno

La serata del 20 giugno sarà dedicata al clarinetto e avrà come protagonista il francese Nicolas Baldeyrou, uno dei più importanti clarinettisti della sua generazione, invitato a suonare come solista con grandi orchestre in sedi prestigiose come la Carnegie Hall di New York, il Concertgebouw di Amsterdam, la Cité de la Musique di Parigi, la Filarmonica di Colonia, il Mozarteum di Salisburgo, la Konzerthaus di Vienna. In duo con il pianista Nicolas Stavy, protagonista di una intensa carriera concertistica, Baldeyrou eseguirà un programma franco-tedesco comprendente musiche di Schumann, Brahms, Saint- Saëns, Pierné, Poulenc.

Il 27 giugno

Concluderà la rassegna, il 27 giugno, un altro concerto dedicato alla musica italiana, con il Nuovo trio italiano d’archi (Alessandro Milani, violino; Luca Ranieri, viola; Pierpaolo Toso, violoncello) che suonerà musiche di Felice Giardini, Luigi Boccherini, Leone Sinigaglia e Mario Castenluovo-Tedesco, splendidi esempi di musica strumentale italiana dal Settecento al Novecento. La Fondazione è guidata da un Consiglio di amministrazione composto da Luisa San Bonifacio (presidente), Edoardo Lanza (vicepresidente), Cristiana Busatta, Sergio Durante, Francesco Gamba (consiglieri) e Vitale Fano (direttore artistico). Con il contributo del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Comune di Padova.

Questo il ricco programma dei concerti

Martedì 7 maggio ore 20.15

Zlata Chochieva - Mattia Ometto

due pianoforti

Musiche di Mozart, Omizzolo, Liszt, Busoni, Lutosławski

Amit Chatterjee tabla

Apratim Majumdar sarod

Riccardo Misto tampura

Evening Raga for World Peace

Selezione di raga della musica classica indiana

(In collaborazione con Kama productions)

Amiram Ganz violino

Alexander Paley pianoforte

Musiche di Martucci, Fano, Dallapiccola, Omizzolo

QUARTETTO SCIMEMI

Tommaso Scimemi violino - Akiko Scimemi violino

Ettore Scimemi viola - Pietro Scimemi violoncello

Musiche di Mozart, Beethoven

Concerto dedicato a Benedetto Scimemi

Monica Bacelli mezzosoprano

TRIO METAMORPHOSI

Mauro Loguercio violino – Francesco Pepicelli violoncello - Angelo Pepicelli pianoforte

Musiche di Omizzolo, Haydn, Beethoven

Massimiliano Génot pianoforte

Il pianoforte della Nuova Italia

Musiche di Unia, Omizzolo, Piccoli, Palumbo, Longo, Bufaletti, Floridia, Sinigaglia

Nicolas Baldeyrou clarinetto

Nicolas Stavy pianoforte

Musiche di Schumann, Brahms, Saint-Saëns, Pierné, Poulenc

NUOVO TRIO ITALIANO D'ARCHI

Alessandro Milani violino – Luca Ranieri viola - Pierpaolo Toso violoncello

Musiche di Giardini, Boccherini, Sinigaglia, Castelnuovo- Tedesco

La rassegna è organizzata dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi in coproduzione con l'Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus di Venezia, con il contributo del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Comune di Padova.

Biglietti

Acquisto all’ingresso:

Intero euro 10 - Under 25 euro 5

Vendita all’ingresso da mezz’ora prima dell’orario di inizio del concerto.

Acquisto online ( il prezzo online è più conveniente di quello all’ingresso ):

Intero online euro 9,50 - Under 25 online euro 4,50 (commissioni comprese)

Vendita online (già attiva): https://oooh.events/ evento/musica-sotto-gli-archi- biglietti/

Info: 340 9291163

info@ fondazioneomizzoloperuzzi.it

www.fondazioneomizzoloperuzzi.it/

Fondazione Musicale Omizzolo - Peruzzi

Via Isabella Andreini, 4

Padova

www.fondazioneomizzoloperuzzi. it

www.fondazioneomizzoloperuzzi.it/2024.html