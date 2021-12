Musica per lo spirito: "La Navidad" alla Chiesa di San Francesco

Domenica 19 dicembre presso la chiesa di San Francesco alle ore 17.30un originale concerto di Natale. La rassegna Musica per lo Spirito ospita il coro polifonico Jubilate di Candelara (PU) e l'ensemble La Flora di Bologna, con solisti e strumenti antichi, per un programma dedicato alle musiche del Llibre Vermell e del Cancionero de Uppsala: le sonorità arabeggianti della tradizione spagnola antica ci accompagneranno nella suggestiva atmosfera de "La Navidad".

Informazioni e contatti

Ingresso fino a esaurimento posti.

La rassegna sosterrà alcuni progetti di solidarietà proposti dalla parrocchia di San Francesco, in particolare le offerte raccolte durante in concerti andranno a favore dell’ospedale in Malawi fondato dal missionario padre Lorenzo Pege.