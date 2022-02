"Musica per lo spirito" alla chiesa di San Francesco

Riprendono gli appuntamenti della rassegna Musica per lo spirito. Domenica 20 febbraio, alle ore 17.30, nella chiesa di San Francesco, in via San Francesco 116 a Padova viene proposto Incanto Improvviso, un concerto che propone una scelta di musiche raffinate e appassionanti di autori tedeschi e inglesi vissuti tra il Sei e il Settecento: J. h. Schmelzer, D. Buxtehude, N. Matteis, C. F. Abel, J. Morel, J. Blow, G. Ph. Telemann.

L’interpretazione è affidata a musiciste padovane specializzate in questo repertorio: Cecilia Baesso, violino barocco; Martina Baratella, viola da gamba; Chiara De Zuani, clavicembalo.

L’ingresso è gratuito, con l’invito a un contributo responsabile che andrà devoluto a favore dei progetti parrocchiali di solidarietà e di sostegno alle persone in stato disagio.

Ingresso fino a esaurimento posti nel rispetto del distanziamento e della normativa anti-Covid.

Per informazioni scrivere a: musicaspirito.padova@gmail.com