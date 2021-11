"Musica per lo spirito" alla chiesa di San Francesco

Terzo appuntamento domenica 28 novembre, alle ore 17.30, nella chiesa di San Francesco a Padova con la rassegna Musica per lo Spirito, coordinata da Chiara De Zuani e Bianca Simone.

Il programma di questo concerto porta il pubblico, come recita il titolo – Viaggio al centro del Barocco – nel cuore della musica barocca, con musiche di autori celebri come Vivaldi, Marcello, Haendel, Telemann e meno noti come Platti. Daranno “voce” a questo percorso i timbri splendenti e suadenti dei fiati barocchi: il flauto dolce (Carolina Putica) l’oboe barocco (Gregorio Carraro) e il fagotto barocco (Paola Frezzato) accompagnati dal clavicembalo (Chiara De Zuani).

Musica per lo Spirito si propone come momento culturale e di elevazione spirituale, occasione di aggregazione, donando ai musicisti e agli ascoltatori la possibilità di creare insieme momenti di contemplazione, nati dalla forza della bellezza. La rassegna sosterrà alcuni progetti di solidarietà proposti dalla parrocchia di San Francesco, in particolare le offerte raccolte durante in concerti andranno a favore dell’ospedale in Malawi fondato dal missionario padre Lorenzo Pege (originario di Padova e mancato l’8 settembre 2017) e delle Cucine popolari economiche di Padova.

L’ingresso non richiede prenotazione e sarà possibile fino a esaurimento dei posti nel rispetto del distanziamento e delle disposizioni anti-Covid.

Per informazioni scrivere a: musicaspirito.padova@gmail.com