Musica e teatro: la musica di Beethoven e Liszt e l’umorismo surreale di Achille Campanile

Mercoledì 8 giugno, per l’ultimo appuntamento della XXXVIII stagione musicale, il Circolo della Lirica presenta un spettacolo che intreccia musica sinfonica e umorismo surreale e si conclude con un brindisi! In scena un giovanissimo talento padovano, Davide Scarabottolo, pianista appena ventenne che già annovera una lunga lista di Premi ed esibizioni di alto profiilo in prestigiose location e teatri nazionali e internazionali.

Le sonate di Beethoven e le composizioni pianistiche di Liszt si intersecano con la breve pièce teatrale di Achille Campanile Acqua minerale presentata dalla Compagnia "I Rampanti in scena". Achille Campanile è stato uno scrittore, drammaturgo sceneggiatore e giornalista italiano, celebre per il suo umorismo surreale e i giochi di parole. In scena, Gabriella Cairone, Marta Carli e Simonetta Flauto.

Spettacolo e aperitivo mercoledì 8 giugno h. 17.30 – Ristorante TEN via Bronzetti, 34 PD.

