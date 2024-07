Musica in Villa 2024, il Duo Sean Nós al Parco Frassanelle

Biglietti per il concerto: 10 euro in vendita presso Gabbia Dischi (via Dante 8, PD) e online sul circuito 2tickets

Prezzo Biglietti per il concerto: 10 euro in vendita presso Gabbia Dischi (via Dante 8, PD) e online sul circuito 2tickets

Domenica 14 luglio, alle ore 19, secondo appuntamento di “Musica in villa (2024)”, rassegna organizzata dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con Parco Frasanelle, Villa Papafava. Protagoniste del concerto le due musiciste del Duo Sean Nós, parola irlandese che significa “alla vecchia maniera”, in riferimento al repertorio di musica antica del primissimo barocco amato dalle due musiciste e scelto anche per questo concerto. Un viaggio alle origini del “recitar cantando”, con voce sola accompagnata dal basso continuo, proposto attraverso arie e cantate di famosi autori dell’epoca, tra i quali Couperin, Monteverdi, Frescobaldi, e la veneziana Barbara Strozzi, compositrice e soprano esponente di rilievo della musica barocca.

La mezzosoprano Alice Coppo si è diplomata in Canto (Rinascimentale e Barocco) presso il Conservatorio di Vicenza, dove ha anche frequentato il Biennio di Canto e dove ora studia liuto e strumenti antichi. In qualità di mezzosoprano ha partecipato a prestigiose attività artistiche, che includono fra le varie l’esecuzione di Harmoniemesse di Joseph Haydn e Messa in Mi bemolle di Franz Schubert con la direzione di Andras Schiff, nonché la registrazione di musiche di Francis Poulenc e Wolfango Dalla Vecchia (edite da Tactus).

Isobel Cordone, nata a Dublino, ha iniziato a studiare violino all’età di 3 anni e mezzo alla Young European Strings School of Music, e all’età di 6 anni ha preso parte per la prima volta a una tournée internazionale. Nel 2009 ha cominciato gli studi di arpa celtica e arpa classica al Conservatorio di Dublino. Ha vinto numerosi premi al livello nazionale irlandese con entrambi gli strumenti e si è esibita in concerti sia come solista che in ensemble. Al Conservatorio di Vicenza ha concluso il biennio di violino barocco con 110 su 110 con lode e menzione, con una tesi dedicata all’interpretazione dell’esecuzione violinistica seicentesca. Dopo la laurea di violino ha voluto approfondire l’approccio storico dell’arpa iniziando gli studi di arpa rinascimentale e barocca.

In caso di maltempo il concerto si terrà in una sala interna.

Domenica 14 luglio

Domenica 14 luglio, ore 19 Villa Papafava, Via Frassanelle 14, Rovolon (PD)

DUO Sean Nós

Alice Coppo, mezzosoprano, chitarra barocca

mezzosoprano, chitarra barocca Isobel Cordone, arpa barocca

Musiche di:

Giulio Caccini, Barbara Strozzi, Girolamo Frescobaldi, Sigismondo D’India, Claudio Monteverdi, Francesco Corbetta, Antonio Carbonchi, François Couperin.

Prossimo evento domenica 8 settembre

Domenica 8 settembre, ore 19, Villa Papafava, Via Frassanelle 14, Rovolon (PD)

Reminiscentia

Alessia Travaglini, viola da gamba

viola da gamba Marcello Alemanno, viola da gamba

viola da gamba Alessandro Gonfiantini, tiorba

Musiche di:

Marin Marais, Roland Marais, Robert de Visée, Mr. De Sainte-Colombe le fils, Mr. De Sainte-Colombe le père, Jean Baptiste Forqueray, Antoine Forqueray

Informazioni sul Musica in Villa: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/musica-in-villa-2024/

Ingresso

Biglietto 10 euro

in vendita presso Gabbia Dischi (via Dante 8, PD) e online sul circuito 2tickets.

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/evento/caccini-strozzi-frescobaldi/

Foto articolo da comunicato stampa