Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

“Musica in Villa” e “Musica al Museo”, due appuntamenti a Rovolon e a Padova il 14 e 15 settembre.

Mercoledì 14 settembre, ore 20, Parco Frassanelle, Villa Papafava, Rovolon

Quartetto Leonardo archi

Mercoledì 14 settembre, a Parco Frassanelle ultimo appuntamento della rassegna Musica in Villa, nell’ambito del festival itinerante Musica con Vista 2022, promosso da Dimore del Quartetto, ASDI e Comitato Amur: un viaggio musicale attraverso l’Italia, nei giardini, chiostri, cortili e palazzi, con l’obiettivo di sostenere i giovani talenti della musica classica. Gli Amici della Musica di Padova presentano il Quartetto Leonardo con Sara Pastine e Fausto Cigarini al violino, Salvatore Emanuel Borrelli alla viola e Lorenzo Cosi al violoncello. È un gruppo di recente formazione, che però si è già più volte distinto. Dopo il debutto nel 2019 a Carpi e alle Cappelle Medicee di Firenze, nel 2021 il Quartetto Leonardo ha vinto il XXXX Premio «F. Abbiati» della critica musicale italiana, con l'assegnazione del Premio «Piero Farulli» nella categoria di musica da camera. Programma classico per questo concerto, con il Quartetto op. 77 n. 1 di Haydn, Langsamer Satz di Weber e il Quartetto op. 59 n.3 di

Biglietti: euro 10

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/09/14/648/

Giovedì 15 settembre, ore 18, Chiostro Albini, Musei Civici agli Eremitani

Francesco Stefanelli violoncello

Giovedì 15 settembre riprende Musica al Museo, con Francesco Stefanelli, che al violoncello eseguirà musiche di Bach, Lutoslawski, Berio e Britten. Anche Stefanelli è un giovane talento: nel 2012, appena dodicenne, è stato ammesso a frequentare il corso di violoncello tenuto dal M° Antonio Meneses presso l’Accademia Chigiana di Siena, ottenendo il Diploma di Merito. Ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui, il primo premio al Contest AFR 2020 a Roma, e borse di studio, come la prestigiosa borsa di studio offerta dalla Filarmonica della Scala di Milano quale miglior giovane violoncellista italiano. Svolge un’intensa attività concertistica.

Biglietti: euro 5

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/09/15/649/

Ingresso

Per entrambi i concerti i biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket e da Gabbia Dischi, Via Dante 8 (PD). In caso di maltempo i concerti avranno luogo all’interno.

info@amicimusicapadova.org – tel 0498756763 (lun/ven. 11- 16)

Info: https://www.amicimusicapadova.org/ - info@amicimusicapadova.org tel. 0498756763