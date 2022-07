“Musica in villa” al parco Frassanelle con Francesco Mardegan, violino

10 euro disponibili sul circuito Vivaticket e da Gabbia Dischi, Via Dante 8 (PD)

Nello splendido parco che attornia una tra le dimore storiche più belle del Veneto, ritorna la rassegna estiva Musica in Villa, organizzata dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con Parco Frassanelle. I primi due concerti si terranno giovedì 21 luglio e martedì 26 luglio (inizio ore 20).

Il violinista Francesco Mardegan sarà il protagonista del secondo appuntamento della rassegna, martedì 26 luglio. Giovane talento del panorama veneto, Francesco Mardegan ha conseguito a soli sedici anni il diploma di violino con il voto di 10/10 lode e menzione d’onore al Conservatorio Pollini di Padova, dove nel 2019 ha superato l'esame della Master di secondo livello con il M° Ilya Grubert con il voto di 110. Premiato in numerosi concorsi internazionali, ha collaborato con i “Solisti Veneti” e l’”Orchestra dei Giovani Talenti” del M° Uto Ughi, con il Maestro Mario Brunello e, come solista, con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo nell’ambito del progetto Giovani Talenti Italiani dell’associazione Arturo Toscanini. In programma la Partita n. 2 BWV 1004 di J.S. Bach, e pezzi di famosi compositori e virtuosi del violino, quali la Sonata op. 27 n. 3 “Ballade” di E. Ysaÿe, la Passacaglia di H. F. Biber, e il Recitativo e Scherzo op. 6 di F. Kreisler.

Biglietti

10 euro disponibili sul circuito Vivaticket e da Gabbia Dischi, Via Dante 8 (PD)

In caso di maltempo il concerto avrà luogo all’interno.

info@amicimusicapadova.org – tel 0498756763 (lun/ven. 11- 16)

Il terzo e ultimo appuntamento di Musica in Villa 2022 si terrà il 14 settembre.

