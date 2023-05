Musica vocale a cappella tra Lipsia e Padova

Concerto di musica vocale a cappella in cui, nella splendida cornice della Sala della Scuola della Carità, si esibiranno l'Ensemble Voicemade di Lipsia e il coro della Nova Symphonia Patavina (di Padova). Terza data di una piccola tournée di 3 concerti con repertori differenti, dalla musica sacra al pop, in 3 città del Veneto.

L'ensemble Voicemade nasce a Lipsia nel 2017 dall'entusiasmo di sei giovani cantanti per la musica a cappella. Formati in alcune delle più importanti istituzioni musicali della città (tra cui il prestigioso Thomanerchor e la Hochschule für Musik und Theater ”Felix Mendelssohn Bartholdy”), il loro ampio repertorio spazia dalla musica antica alle più recenti opere del XX e XXI secolo, repertorio che li ha portati ad esibirsi in importanti festival nazionali e progetti radiofonici.



Il Coro della Nova Symphonia Patavina si è costituito nell’ottobre del 2016 all’interno dell’Associazione omonima (https://www.novasymphoniapatavina.it/it/) ed è diretto dal M° Davide Fagherazzi. Il progetto vede un gruppo di giovani musicisti e cantanti affrontare un repertorio ampio, che spazia dalla musica sacra rinascimentale al pop, lavorando anche con importanti formatori nazionali e internazionali, tra cui Dario Tabbia, Paul Phoenix e Philip Lawson.

Il coro si e? esibito in importanti siti della citta?, in regione e all’estero. Dalla sua fondazione collabora con importanti realtà cittadine e vari cori padovani oltre che con i gruppi strumentali e l’Orchestra della Nova Symphonia Patavina. Nell’ottobre del 2018 si è esibito al 10° Festival della Coralità veneta, aggiudicandosi la fascia di eccellenza nella categoria “musica polifonica”.

Ingresso ad offerta libera