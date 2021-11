"Ieri...oggi la magia di Mary Poppins", musical per famiglie al Teatro Aurora di Campodarsego

Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, il musical per famiglie "Mary Poppins" è in programma ildomenica 5 dicembre 2021 alle ore 17 presso il Teatro Aurora di Campodarsego. A seguire, in Piazza Europa, l'imperdibile Tombola Animata "Bianco Natale Street".

Informazioni e contatti

Per info: Ufficio cultura 049 9299827

- cultura@comune.campodarsego.pd.it

Ritiro biglietti presso Biblioteca Comunale Mercoledì 1 e Venerdì 3 dicembre dalle ore 14 alle ore 18.

Domenica 5 dicembre presso il Teatro Aurora dalle ore 15.30 alle ore 16.45.

Web: https://www.comune.campodarsego.pd.it.