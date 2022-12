"We Will Rock You” al Gran Teatro Geox

Dopo una pausa forzata di tre anni ma a seguito dello straordinario successo di pubblico e critica delle due precedenti edizioni, che hanno registrato oltre 90mila spettatori paganti nelle 82 repliche in tutta Italia, fa finalmente il suo ritorno WE WILL ROCK YOU, lo spettacolo teatrale rock di maggior successo al mondo, con le hit dei Queen. Si tratta di uno show rinnovato con un nuovo cast, che arriverà sabato 18 marzo 2023 sul palco del Gran Teatro Geox di Padova!

Biglietti in vendita online su Ticketmaster, Ticketone e nei circuiti autorizzati.

L’appassionante vicenda di Galileo e Scaramouche, una grande storia d’amore per la Musica e per la Libertà, sarà in scena nei teatri italiani con un cast rinnovato, per tornare ad infiammare intere platee animate da giovani e meno giovani, che condivideranno con i protagonisti, tra emozioni e risate, il racconto di una Speranza per un futuro migliore, dell’impegno e sacrificio necessari per cambiare un destino che sembra già scritto, del potere salvifico del Rock and Roll, della condivisione e del diritto di poter esprimere sé stessi. Il ritmo della narrazione ha come motore trainante i più grandi successi dei Queen, suonati rigorosamente dal vivo da una band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza di spettacolo.

Dice la regista Michaela Berlini: «We Will Rock You è uno spettacolo potente, sempre al passo con i tempi, per la storia che porta in scena, per i suoi personaggi, per le dinamiche che li legano e per le canzoni straordinarie, coinvolgenti e intramontabili dei Queen. Poter rimettere mano ai personaggi, esplorare le loro frustrazioni, i loro sogni e la loro voglia di battersi per un futuro migliore è un lavoro semplicemente entusiasmante e anche un grande esercizio di comprensione e critica della Società in cui viviamo.»

Il nuovo cast si compone così: Martha Rossi è Scaramouche, Damiano Borgi è Galileo, Natascia Fonzetti è Killer Queen, Salvo Bruno è Kashoggi, Alessandra Ferrari è Oz, Mattia Braghero è Brite Massimiliano Colonna è Pop.

Lo spettacolo originale è stato scritto e prodotto da Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May. Le musiche e le canzoni sono quelle originali, cantate in lingua inglese ed eseguite rigorosamente dal vivo. Il testo è stato tradotto da Raffaella Rolla nel 2018 e riadattato per questa ultima versione dalla Regista Michaela Berlini e dal Produttore Claudio Trotta. Il produttore esecutivo è Cristina Trotta. La direzione musicale è di Riccardo De Paola e quella vocale di Antonio Torella.

Info web

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-we-will-rock-you/

Foto articolo da comunicato stampa e da https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-we-will-rock-you/